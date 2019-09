Ze druhého, třetího místa bychom mohli postoupit, věří před volejbalovým mistrovstvím Evropy Bartoš

„Postoupit bychom měli. Otázka je, jako jsme naladili formu. Já věřím, že bychom mohli ze druhého, třetího místa postoupit,“ hodnotí optimisticky šance českého týmu smečař Adam Bartoš.

Na posledním šampionátu bojovaly o tři postupová místa čtyři celky. Nově se ve skupině střetne o čtyři postupové příčky šest týmů. Největším favoritem je Polsko, tým úřadujících mistrů světa. Papírově by se jim měli nejvíce přibližovat domácí Nizozemci, ale právě přes ně by se chtěli Češi prosadit.

„Nizozemci jsou dobrý tým, Estonci a Ukrajina také. Černá Hora bude možná trošku slabší, ale taky není špatná. Já stále věřím, že to jsou týmy okolo nás, a když budeme mít formu, tak je můžeme porazit. Rozhodně to není jako Polsko, že by bylo doopravdy velké překvapení, kdybychom je porazili. Ovšem tyto týmy je, dle mého, v našich silách porazit,“ věří Adam Bartoš.

O tom zda Češi naladili formu dobře, ukáže už první zápas, ve kterém se střetnou s Ukrajinou. Tedy týmem, se kterým měli v letošní Evropské lize vyrovnanou bilanci jedné výhry a jedné prohry.

„První je hodně důležitý, protože jak do turnaje vstoupíme, tak se to potom s námi může vézt. Určitě se na první utkání soustředíme. Nicméně kdyby se nám nedej bože nepodařilo, ať už výsledkově nebo projevem, tak stále můžeme těžit z výhody, že nás je ve skupině šest a můžeme to napravit v dalších zápasech,“ objasňuje výhody šestičlenné skupiny kapitán Jakub Janouch.

Jenže tenhle systém vezme hráčů hodně sil. Pět zápasů odehrají jen v sedmi dnech. „Trénovali jsme každý den ráno i odpoledne skoro tři hodiny, takže po fyzické stránce si myslím, že jsou kluci dobře připravení, a že to vydrží,“ věří trenér Michal Nekola.

Ještě plni sil nastoupí čeští volejbalisté proti Ukrajině od 14 hodin.