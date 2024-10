Naprosto týmový výkon, těšila trenéra Žabin Prušu výhra nad Olympiakosem v basketbalové Eurolize

Velkolepý návrat do hlavní fáze Euroligy za sebou mají basketbalistky Žabin Brno. V úvodním utkání základní skupiny totiž na domácí palubovce deklasovaly řecký Olympiakos Pireus 92:61. Brňanky se přitom do nejlepší evropské soutěže vrátily po desetileté pauze a papírově nebyly jasné favoritky zápasu. Brno 7:51 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brňanky se do nejlepší evropské soutěže vrátily po desetileté pauze a papírově nebyly jasné favoritky zápasu | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Zatímco hala ve Vodově ulici slavila vysokou výhru basketbalistek Žabin nad Olympiakosem Pireus, trenér brněnského klubu přibližoval, jak před utkáním motivoval své svěřenkyně.

„V powerankingu od Euroleague, jak nás hodnotí, tak z těch šestnácti týmů jsme byli poslední. Tak jsme holkám říkal, že oni neví, kdo jsme vůbec a že jim to jdeme ukázat. Myslím, že baby si to vzaly naprosto za své a ukázaly, kdo jsme,“ říkal trenér Viktor Pruša.

Podle rozehrávačky Elišky Hamzové vzal tým informaci o umístění na poslední místo pozitivně - naštvání nebylo na místě.

„Asi se nedalo moc očekávat, že bychom byly výš. Možná tak jedno, dvě místa, ale tím, že jsme jediný tým, který hraje po dlouhé době Euroligu, Olympiakos hrál dva roky zpátky, tak se dalo očekávat, že nebudeme v rankingu úplně vysoko,“ vyprávěla Hamzová.

Právě Hamzová pomohla k výhře 92:61 sedmnácti body a osmi asistencemi. Trenéra Prušu ale těšilo, že minimálně tři body si zapsalo všech devět hráček, které se dostaly do hry.

„Je na tom dobré, že to není, že by se trefily po nějakých crazy střelách, ale byly to připravené pozice a odpovídá to vysokému procentu. Naprosto týmový výkon, lavička dala 36 bodů, takže se u nás nedalo připravit na nikoho. Všichni byli výborní,“ dodal kouč.

Na úspěch Žabin se pokusí navázat USK Praha, české mistryně vstoupí do Euroligy ve středu ve 20 hodin na hřišti španělské Valencie.

