Jsem ráda, že můžu pomoct, usmívala se Vondroušová. Kapitán skončil při oslavách v bazénu

České tenistky budou hrát potřetí za sebou na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Účast si vybojovaly v kvalifikačním duelu proti Ukrajině, v tureckém Beleku. K radosti kapitána Petra Pály, který splnil slib a vykoupal se v tamním venkovním bazénu, i když ne úplně dobrovolně. Belek 12:52 16. dubna 2023

„Nečekal jsem to. Vzal jsem si plavky, že půjdu do vody, ale už jsem tam byl, tak musím jít ještě znova. A probral jsem se,“ vypráví Radiožurnálu Sport kapitán Petr Pála, že byl s koupáním smířený, a připravený na něj, jen by možná do vody nastupoval rozvážněji, kdyby záleželo jen na něm.

„Půjdeme teď asi všichni do moře. Já měla trochu křeče, tak se půjdu zchladit a vyplavat se. On byl na kraji, tak ho tam stačilo jen postrčit. Měl už plavky a neopren, tak jsem si říkala, tak co,“ přiznává se Markéta Vondroušová, která měla na postupu nejvýraznější podíl.

Vybojovala dvě výhry včetně té rozhodující. „V takové pozici jsem ještě nebyla, že bych hrála druhá za stavu 2:1, ale je to super. Jsem ráda, že můžu pomoct,“ říká největší opora a také nejúspěšnější hráčka současného výběru, který si zahraje o titul ve finálové skupině potřetí v řadě.

Motivace a nový tým

Po změně formátu ženské týmové soutěže Česko ještě na titul nedosáhlo, a právě Markéta Vondroušová má silnou motivaci to změnit.

„Motivace je to pro mě velká, ještě když hraju tak dobře. Mám hrozně ráda tyhle soutěže. Jsme tým nových holek a i ty mladší hrajou skvěle, tak myslím, že tým je fakt silný. Doufám, že se nám to jednou povede. Ať už to bude kdekoliv, tak se budeme těšit a pojedeme tam,“ touží po titulu Markéta Vondroušová a nezáleží ji tak ani na tom, kde o něj bude na podzim bojovat.

Petr Pála, kapitán, který nezkazí legraci. Mít ho Australani, tak myslím už má sochu na náměstíčku v Melbourne Parku.

