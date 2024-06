Finance jsou v tristním stavu. Splátky snad nebudou smrtící, říká nový šéf tenisového svazu Kotrba

Vedení Českého tenisového svazu se po páteční mimořádné valné hromadě ujímá Jakub Kotrba. Post přebírá od Iva Kaderky, který působil v předsednickém křesle přes 25 let a od února je stíhán za podvody se státními dotacemi. Podle nového šéfa svazu je prvním cílem získat zpět prostředky od Národní sportovní agentury. „Svazové finance jsou v tuto chvíli ve velmi tristním stavu,“ přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál Kotrba. Praha 19:39 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový prezident Českého tenisového svazu Jakub Kotrba | Zdroj: Profimedia

V souvislosti s dotační kauzou zaznívaly hlasy, že je těžké si představit, kdo by se teď chtěl ujmout předsednické pozice v zadluženém svazu. Vy jste větší dilema v tomhle směru neměl?

Na začátku to určitě bylo dilema, ale postupně, když jsem měl možnost se seznámit s fungováním svazu a hovořit s delegáty, kteří mě zvolili, jsem spatřil světlo na konci tunelu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Jakubem Kotrbou

S jakými prioritami tedy nastupujete na předsednický post?

První je dotáhnout to, co jsme slíbili delegátům, tedy aby došlo k tomu, že svaz obdrží finanční prostředky od Národní sportovní agentury, která si v podstatě kladla tři podmínky pro to, aby peníze uvolnila.

První dvě jsme dneska splnili. Změnili jsme stanovy tak, aby byly více demokratické, a zároveň jsme zvolili nové předsednictvo. Třetím bodem byla úprava podmínek pro čerpání a nakládání s dotacemi. Tento dokument je předpřipraven, ve středu by ho měl výkonný výbor schválit a poté bude žádost odeslána na Národní sportovní agenturu.

To je první cíl, aby tenisové hnutí mohlo do konce června obdržet zálohové platby, a aby tenis mohl fungovat a dostal se z nejhoršího kritického okamžiku, ve kterém se teď nachází.

Tristní stav pokladny

V jakém stavu jsou svazové finance? Máte jasnější obrázek v tomhle směru?

Svazové finance jsou v tuto chvíli ve velmi tristním stavu. Je tam dluh nebo kontokorentní úvěr vůči Moneta money bank. Potom jsou tam, pokud se nemýlím, další pohledávky z běžného obchodního styku v řádu asi 30 milionů. Plus potenciální hrozící pokuta ze strany finančního úřadu. To jsou ty nejzákladnější věci.

Od pondělka jsme schopni převzít plnou kontrolu nad financemi svazu a zjistit jaký je stav. To se nám samozřejmě podařilo za tu dobu zjistit a neočekáváme, že by tam bylo něco dalšího. Ale přesnou skladbu budeme vědět poté, co budeme mít možnost se s tím detailně seznámit.

Je už jasnější, z jakých prostředků by měl svaz zaplatit sankci 30 milionů korun, kterou mu za machinace s dotacemi udělila Národní sportovní agentura? Případně jak vysoké měsíční zpátky si svaz může dovolit platit?

Jediné prostředky, které na to může svaz v tuto chvíli použít, jsou ty, které nebudou z NSA. Budou to muset být prostředky, které si svaz sám vydělá. Poté co došlo ke zvolení předsednictva, jsme obdrželi zprávu od generálního sponzora tenisového svazu společnosti Agel, že obnovuje spolupráci s tenisovým svazem a že je připravena začít jednat o podmínkách spolupráce.

Tenisový svaz má nového šéfa, stíhaného Kaderku nahradil Kotrba. Součástí vedení jsou i Pála a Hynek Číst článek

Takže to je první pozitivní zpráva, která znamená, že určitou část peněz, kterou obdržíme a vynaložíme na reklamu, tak z toho nějaký příjem bude určitě.

Potom jsou tam příspěvky, které platí členové. Z těch se dá taky něco použít. A samozřejmě bude záležet na vstřícnosti finančního úřadu, jak se přistoupí k žádosti o splátkový kalendář. Chtěli bychom, aby byl pro svaz co nejméně smrtící. Aby se peníze, které mají přijít, mohly použít k tomu, aby svaz mohl začít fungovat. Ale záleží to na jednání s finančním úřadem.

Vedení tenisového svazu jste prezentoval svou představu o tom, jak vymáhat vzniklou škodu. Jak byste chtěl postupovat a věříte jako právník, že je to reálné?

Vymáhat škodu samozřejmě můžeme tak, že se přihlásíme jako poškozený do trestního řízení. V případě, že vina bude prokázána, můžeme dál pokračovat ve vymáhání. Ale při stavu dnešního soudnictví je otázka, jak moc je to reálné očekávat v následujících letech.

Sami víme, že je spousta případů, kdy se zrovna sportovní kauzy vlečou mnoho let. Jako světlo na konci tunelu to samozřejmě nevidíme a v tuto chvíli to rozhodně není něco, s čím by mohl svaz počítat jako s příjmem.

Jaká lekce vyplývá z vašeho pohledu pro tenisový svaz z dotační kauzy a do jaké míry se už tato zkušenost promítla do v pátek schválených nových stanov?

Zkušenost se do stanov určitě promítla. Zvolené tříčlenné představenstvo a zároveň rada svazu zvolili pětičlennou dozorčí radu a byly zavedeny standardní kontrolní mechanizmy, tak jak většina lidí zná z fungování akciových společností nebo jakýchkoliv společností. Jsou tam nezávislé kontrolní mechanizmy, křížem by se měly kontrolovat věci zejména finančního charakteru. Ale týká se to i způsobu, jak nakládat s penězi a jak je rozdělovat.

To je první krok a myslím si, že svaz se z toho poučil. Po všech debatách s delegáty bylo jednoznačně deklarováno, že by chtěli projevit větší zájem o fungování svazu a víc se aktivně zapojit do kontroly fungování svazu, což si myslím, že je jedině dobře.