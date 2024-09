Brit Draper by mohl na US Open napodobit Murrayho. ‚Pro něj je ten kurt jako dělaný,‘ myslí si Macháč

Poprvé od roku 2012 bude mít Velká Británie svého zástupce v semifinále mužské dvouhry na US Open. Na Andyho Murrayho teď v New Yorku navazuje Jack Draper.

„Jack je skvělý hráč, přeji mu hodně štěstí. Myslím, že když se mu to sejde, tak tady může být ve finále,“ říkal Tomáš Macháč po tom, co ho právě Jack Draper vyřadil ve čtvrtém kole US Open.

A se svojí prognózou není český tenista daleko od pravdy, Brit je v New Yorku už v semifinále - čeká ho zápas se světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem a rozhodně není bez šance. Podmínky newyorského grandslamu jeho hře vyhovují.

„On hraje spinový tenis, ať už to jsou čopy, nebo bekhend placku. Pro něj je ten kurt jako dělaný,“ dodává Macháč.

Draper je teď mimochodem jediným levákem v pavouku. A i když se na to každý jeho soupeř důkladně připravuje, během dlouhých výměn dokáže Brit obráceného gardu využívat. Podobně jako v minulosti třeba Petra Kvitová.

„Moje hra je teď taková plynulá a díky tomu na kurtu nemusím vydávat víc energie než je nutné. Myslel jsem, že když budu hrát agresivně, bude mě to stát hodně sil, ale když se podíváte na nejlepší tenisty světa, tak mají jedno společné. Skoro to vypadá, jako by to pro ně nebyla vůbec žádná námaha. O to se teď snažím, dřu tvrdě v tréninku a v zápase se mi jde o to být co nejvíc efektivní,“ popisoval Jack Draper po postupu do semifinále US Open.

Cizí zkušenosti nepomohou

Mezi nejlepší čtyřku se v New Yorku dostal jako první Brit od roku 2012, kdy Andy Murray nakonec celý grandslam ovládl.

A podobný kousek by v současném rozpoložení mohl zopakovat i dvaadvacetiletý londýnský rodák. O radu ale svého zkušenějšího krajana teď nežádal.

„V minulosti jsem s Andym samozřejmě párkrát mluvil. Bavili jsme se o tom, jaké to je hrát velké zápasy a bylo to fajn. Ale byly to jeho zkušenosti. Já si to teď stejně musím prožít na vlastní kůži. Každý totiž tyhle situace vnímá a prožívá jinak. Ale je samozřejmě skvělé, že kdybych od něj něco potřeboval, určitě mi pomůže,“ říká Jack Draper, který si o postup do finále US Open zahraje proti světové jedničce Sinnerovi z Itálie v pátek od devíti večer našeho času.