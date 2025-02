Davidová ani doktoři stále nevědí, kdy bude moci závodit. ‚Postupně začínám lyžovat,‘ popisuje vývoj

Je nejvýraznější postavou českého biatlonu v posledních letech, na začínajícím mistrovství světa ale bude chybět. Markéta Davidová dál marodí s vyhřezlou ploténkou, jak ale exkluzivně řekla Radiožurnálu Sport, její zdravotní stav se lepší. „Když už člověk vidí, že se to někam posouvá, tak mi to dodalo trochu optimismu,“ svěřila se Davidová. Rozhovor Praha 11:40 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Markéto, jak na tom jste a jak se vám daří po fyzické stránce?

Už se mám trochu lépe, je to lepší. Pořád hodně rehabilituji, ale zlepšuje se to. Musím zaťukat.

1:39 Nervózní jsem vždy, usmívá se Krčmář před úvodním závodem mistrovství světa. Všichni se ale těší Číst článek

A jak jste na tom po psychické stránce?

Taky trochu lépe. Bylo to náročné, ale když už pak člověk vidí, že se to někam posouvá, tak mi to dodalo trochu optimismu.

Každého fanouška biatlonu zajímá, jak blízko je potenciální návrat v této sezoně?

To bohužel není schopen nikdo říct, ani doktoři, protože se to chová dost, jak se tomu zachce.

Teď jsem měla měsíc zakázáno sportovat, jen jsem cvičila, rehabilitovala a teď postupně začínám lyžovat, takže to vidím jako pozitivum.

Poslední medaile v mixové štafetě byla ve složení Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Michal Krčmář, Ondřej Moravec. Jak vzpomínáte na tuhle akci a co se vám vybaví jako první?

Moc dobře si pamatuji, jak jsme běželi tunelem v Anterselvě a hrozně jsme pištěli, protože jsme měli hroznou radost. Nikdo to nečekal a bylo to skvělé.

Jste v situaci, na kterou asi nejste zvyklá, jste biatlonovou fanynkou na dálku. Prožíváte závody, nebo to jde trochu mimo vás?

Samozřejmě moc fandím a vždy to po očku sleduji. Teď ale nejsem v rozpoložení, kdy bych zvládla koukat na biatlon, moc jsem na něj nekoukala. Na výsledky pak ale ano.

Středeční smíšenou štafetu pojedou Češi ve složení Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Asi to nejlepší, co může český tým nabídnout. Jaké pocity mohou mít závodníci před startem?

Když jsme včera viděla startovky, tak mi přijde, že náš tým je nejvíce vyrovnaný. Když každý udělá svůj normální závod, tak to může být hodně vysoko. Jsem na to zvědavá, před mistrovstvím světa je ale asi každý nervózní, to je normální.

Na místě závodu je docela teplo, zhruba 5 až 6 stupňů nad nulou. Jak vám vyhovuje závodění v teplejších podmínkách a co je třeba výhoda nebo nevýhoda?

Mám radši závodění v teplejších podmínkách, zimu moc ráda nemám, takže by mi to vyhovovalo. Na druhou stranu sníh je pak měkký a je to těžší, protože to nejede tak rychle. V teple je to větší dřina.

Vždycky patřil mezi vtipálky, komentuje Šlesingr blížící se konec biatlonové legendy Johannese Böa Číst článek

Jaké prožívá závodník pocity před startem světového šampionátu a co se mu honí hlavou?

Každý je hodně nervózní, protože tam byla pauza, a každý čeká, jak se to vyladilo při přípravě. Po prvním závodě to opadne, protože člověk zjistí, jak na tom je a jak na tom jsou ostatní.

Bude to poslední mistrovství světa pro Johannes Thingnese Boa. Co pro vás tohle jméno znamená?

Myslím, že je to legenda biatlonu. To, co dokázal, je naprosto neuvěřitelné a docela mě zaskočilo, když oznámil konec. Naprosto to ale chápu, protože dosáhl na vše, co jde, takže asi dobré rozhodnutí, že se jde věnovat rodině. Pro mě je naprosto neuvěřitelné, že takový člověk existuje a že dokázal to, co dokázal.