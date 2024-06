Když se do toho dostane, hraje jako šílenec, říká Vondroušová o čtvrtfinálové soupeřce Šwiatekové

Tenistku Markétu Vondroušovou čeká zřejmě nejtěžší možný zápas na antukovém grandslamu. Ve čtvrtfinále Roland Garros narazí po 12.30 na světovou jedničku Igu Swiatekovou, trojnásobnou šampionku z Paříže. Třiadvacetiletá Polka tam triumfovala poprvé před čtyřmi lety a při vítězném turnaji tenkrát narazila i na svou dnešní soupeřku. Paříž 8:27 4. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Makéta Vondroušová | Zdroj: Profimedia

Po čtyřech letech se na Roland Garros utkají tenistky Markéta Vondroušová a Iga Šwiateková, ale jejich role se od té doby otočily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká Markéta Vondroušová na svoji čtvrtfinálovou soupeřku na Roland Garros Igu Šwiatekovou

Třiadvacetiletá Polka v Paříži triumfovala poprvé před čtyřmi lety a při vítězném turnaji tenkrát narazila i na českou tenistku. Zatímco tenkrát byla žebříčkovou favoritkou Vondroušová, v úterý odpoledne to bude naopak.

Iga Šwiateková ale sama ví, co všechno se změnilo od prvního pařížského setkání, kdy Markéta Vondroušová obhajovala finále z předchozího roku 2019. Pro Polku to byl prý tenkrát dobrý los, proti nasazené patnáctce cítila, že nemá co ztratit, a to je vždy ta nejlepší pozice.

I díky třem titulům Igy Šwiatekové z Roland Garros je teď situace obrácená, a v pozici tenistky, která nemá co ztratit, je teď Markéta Vondroušová.

„Asi každému se hraje lépe, ale tady s těma holkama to nejde tak, že tam člověk jde a chce vyhrát game, ale pak to může nastat. Člověk musí být pořád zakouslý a chtít vyhrávat,“ říká Markéta Vondroušová, která se kromě zmíněného pařížského duelu utkala s Igou Swiatekovou ještě třikrát.

Hraje jako šílenec

Poprvé v covidové pauze na pražské exhibici v létě roku 2020, a pak dvakrát loni v Cincinnati a v Cancúunu na Turnaji mistryň.

A všechny tyto tři zmíněné duely měly stejný průběh. Pro Vondroušovou to byl pokaždé dlouho nadějný a velmi vyrovnaný první set jenže zakončený prohraným tiebreakem, a to se pak projevilo na velmi hladké druhé sadě.

„S ní jsou ty zápasy hrozně těžké. Když se do toho pak dostane a vyhraje první set, je to hrozně těžké a ona hraje jako šílenec,“ vypráví Markéta Vondroušová, a ví, že spousta tenistek vůbec nechytí, takže je průběh hodně podobný jako minulý duel Polky tady s Ruskou Anastasijou Potapovovou - dvakrát 6:0.

„To říkali už na kurtu, dělala jsem rozhovor a oni mi řekli, že hraju s Igou a že vyhrála 12:0, tak co na to říkám. Já řekla, že jsem nadšená. Ona některé zápasy takto hraje a na antuce je extrémně nepříjemná, takže je to nejtěžší, co tady může být. Teď už nemám co ztratit, opadne ze mě stres a doufám, že to bude dobré,“ usmála se Markéta Vondroušová před úterním zápasem s velkou favoritkou.

The Czech meets world No.1 Iga Swiatek for a quarterfinal showdown on Day 10. #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024