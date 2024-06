Nemám co ztratit, půjdu do toho po hlavě, plánuje Vondroušová před čtvrtfinále Roland Garros

Co se vám honilo hlavou po takovém zápase a postupu do čtvrtfinále?

Trochu mě ráno bolela ruka a nevěděla jsem, co bude. Říkala jsem si, že musím udržet hlavu a nemyslet na to, tak se mi pak ulevilo, že to skončilo a mohu si oddychnout. Ráno byla bolest docela velká a člověk s tím bojuje. Zápasy jsou mentálně hodně náročné, ačkoliv je skóre takové, tak je to pro nás všechny náročné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká tenistka Markéta Vondroušová před čtvrtfinále Roland Garros s Igou Šwiatekovou

Myslíte, že to zlepší, když se oteplí? Hodně hráčů si v chladných dnech stěžuje na míče, že létají jinak a je to náročnější.

Ano, pletu se méně, protože míče nelétají. Dívali jsme se včera na Tomáše Macháče a míče byly nacucané vodou a na kurtu je to pak znát, že se třeba neudělá tolik bodů ze servisů. Obecně tady antuka rychlá je, ale musíme si na to zvykat a na ruce to nápor je.

Budete v takových podmínkách schopná konkurovat světové jedničce?

Obecně jsem v pohodě. Turnaj je dlouhý, máme ale dny volna a člověk si odpočine. Připravené budu, ale nevím, co se tam bude dít. S Igou jsou zápasy hrozně těžké, hrála jsem s ním v Cincinnati a v Cancúnu a když se do toho dostane a vyhraje první set, je to pak hrozně těžké. Ona pak hraje jako šílenec a ještě na antuce je to s ní extrémně těžké. Nemám ale co ztratit, tak do toho půjdu po hlavě.