Rád reprezentuji Česko a dám do toho všechno, říká česká jednička Macháč před duelem proti Španělům

„Známe halu, je tam vynikající zázemí. Vedle je kuchař, který vaří fantastické španělské jídlo, takže klukům nechybí nic,“ pochvaluje si kapitán Jaroslav Navrátil komfort už poznaného prostředí zdejší basketbalové haly, ve které jsou k vidění oranžové a bílé sedačky a pod stropem i vyvěšené dresy zdejších klubových legend.

Zeleně natřený kurt má hodně podobné vlastnosti jako loni, to všechno se českým daviscupovým reprezentantům také náramně zamlouvá, ale oproti minulému roku je tady jedna zásadní změna. Za španělský tým nastoupí hráč, který se dost pravděpodobně stane tenisovou legendou - Carlos Alcaraz - v jednadvaceti letech už čtyřnásobný grandslamový šampion. „Po loňském roce, kdy Alcaraz nehrál, na něj budou všichni natěšení,“ myslí si Navrátil.

Macháč jako jednička

Loni se Alcaraz po US Open odhlásil kvůli zdravotním potížím, letos je ale po brzkém vyřazení v New Yorku v plné síle a už týden ve zdejší hale trénuje. Téměř jistě nastoupí i do duelu proti českému týmu a nejspíš před vyprodaným hledištěm.

Na zápas proti domácím Španělům se těší kapitán Jaroslav Navrátil, který už také tenistům oznámil, kdo bude hrát ve středu singlové duely. Jiří Lehečka jako dvojka začne a pak přijde na řadu Tomáš Macháč jako nová jednička. S tím, že možná nastoupí i do deblového utkání po třicetiminutové přestávce mezi duely. „Jediným rozdílem je, že Jirka bude začínat a já půjdu po něm. Rád reprezentuji Českou republiku a dám do toho všechno. Moc mě to baví,“ říká Macháč.

Minulý rok se českému celku ve Valencii povedlo vyhrát všechny duely tři nula, bez ztráty zápasu, a projít z prvního místa do finálového play-off. Letos by byli maximálně šťastní i za postup ze druhé příčky ze silné skupiny s domácími Španěly, Australany a Francouzi.

„Máme nejtěžší skupinu ze všech. Všichni jsme byli schopní odehrát dobré zápasy na betonu, což nám dodalo sebevědomí k tomu, abychom sem přijeli a zopakovali to, co se nám povedlo minulý rok. I v tréninku se cítíme dobře, tak uvidíme, jak to bude v dalších dnech vypadat,“ hlásí ze španělské Valencie Jiří Lehečka.

Ten jako týmová dvojka nastoupí na kurt z českého týmu první ve středu v 16 hodin odpoledne. Hned ve čtvrtek hrají svěřenci kapitána Navrátila s Austrálií a po volném dni v sobotu proti Francii.