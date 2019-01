Věřím ve své kvality, říká Plíšková před čtvrtfinálovým soubojem se Serenou Williamsovou

Dvě české tenistky postoupily do čtvrtfinále dvouhry Australian Open v Melbourne. Po Petře Kvitové prošla mezi nejlepší osmičku singlistek i Karolína Plíšková, která si díky hladké výhře nad Španělkou Muguruzaovou zajistila jeden z největších zápasů turnaje - utká se totiž se slavnou Američankou Serenou Williamsovou. Melbourne 22:04 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na Australian Open | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

Zřejmě každý by se slovy Conchity Martínezové souhlasil o kvalitách Sereny Williamsové. Že je Serena stále silná hráčka, bylo vidět i v osmifinále, ve kterém Američanka udolala světovou jedničku Rumunku Simonu Halepovou. Španělská trenérka Karolíny Plíškové také připomíná, že už je úžasná sportovkyně a šampionka definitivně zpátky poté, co se loni vracela po mateřské přestávce.

Že ještě není na místě Serenu Williamsovou odepisovat tvrdí i jedna z nejlepších hráček profesionální éry Martina Navrátilová. Američanka má silnou motivaci získat aspoň ještě jeden grandslamový titul v singlu a vyrovnat rekord Margaret Courtové. A ještě nějakou dobu může dalším tenistkám na okruhu ve sbírání těch největších trofejí překážet.

„Serena je myslím hodně mladá, i když její 37. Hrála asi polovinu zápasů, co jsem hrála v jejím věku já. Je čerstvá, má čerstvé nohy, i když je samozřejmě matka. Fyzicky vypadá moc dobře, a hlavně mentálně se soustředí a vypadá, že chce překonat rekord Margaret Courtové. Je to Serena proti celému pavouku,“ myslí si Martina Navrátilová.

Další na řadě z pavouku teď bude ve čtvrtfinále Australian Open Karolína Plíšková. Česká tenistka se se Serenou Williamsovou utkala třikrát, bylo to vždy v Americe, jen jednou vyhrála, ale pokaždé to byl velký zápas, na který se těšila. A stejné to bude i teď ve středu na Australian Open.

„Určitě se cítím sebevědomě, musím říct. I po tomhle zápase, kdy mě ten výkon tak nějak utvrdil v tom, že hraju dobře. Samozřejmě mě čeká jedna z nejlepších hráček na světě, takže to nebude nic lehkého, ale věřím ve své kvality a myslím, že by to mohlo být dobré,“ doufá Karolína Plíšková.

Se Serenou Williamsovou se Plíšková utká v noci z úterý na středu. Už v úterý od devíti hodin ráno bude o postup do semifinále bojovat Petra Kvitová, která si také za velkého zájmu fanoušků zahraje s domácí Bartyovou. Na iROZHLAS.cz z tohoto utkání nabídneme online přenos.