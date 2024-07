Těším se, že konečně zažiju pravou olympiádu. V Tokiu jsme nikam nemohli, říká Vondroušová

Český tenis budou na olympijských hrách reprezentovat dva deblové páry. Do Paříže pojede kromě obhájkyň titulu Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové i pár ve složení Karolína Muchová a Markéta Vondroušová. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz prozradily, jakou důležitost kladou společné přípravě mimo kurt. Promluvily i o rivalitě s druhou českou deblovou dvojicí nebo o tom, jak se jim líbí nová olympijská kolekce. Rozhovor Paříž 12:41 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistky Markéta Vondroušová a Karolína Muchová si převzaly novou olympijskou kolekci před odletem do Paříže | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na novou olympijskou kolekci?

Markéta Vondroušová: Musím si všechno ještě v klidu prohlédnout, ale myslím, že celkově je kolekce hrozně hezká a i to, že máme stejné věci s ostatními sportovci, je hezké, takže se těším.

Karolína Muchová: Mně se moc líbí. Dokonce bych řekla, že se mi líbí víc, než co jsem viděla na instagramu. Celá nástupovka je moc hezká, tričko s kabátkem se mi líbí.

Co všechno jste dostaly?

Vondroušová: Máme spoustu oblečení, dostaly jsme hodinky a další doplňky. Je toho fakt hodně, nestihla jsem si ani pořádně všechno prohlédnout. Je o nás hezky postaráno. Dostat to a následně nosit je pocta.

Karolína Muchová s Markétou Vondroušovou si přišly vyzvednout olympijskou kolekci společně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na olympijských hrách nastoupíte společně v deblu. Pobíhají kromě tenisových tréninků i aktivity mimo kurt?

Vondroušová: Známe se už dlouho, není nutné dělat nějaký velký teambuilding. Debl jsme spolu už hrály, takže si myslím, že jsme na sebe zvyklé. Když jsme v Praze a máme obě čas, jdeme na jídlo.

Muchová: Trávíme spolu čas i mimo kurt, byly jsme si společně vyzvednout olympijskou kolekci. A jsme ze stejného klubu, takže si určitě zahrajeme i nějakého tréninkového debla před tím, než odletíme.

S jakou motivací pojedete do Paříže poté, co jste obě vypadly ve Wimbledonu v prvním kole?

Vondroušová: Všichni, kdo jedou na olympiádu, chtějí vyhrát, hrát co nejlépe. Nezměnilo by se to, ani kdybych hrála dobře na Wimbledonu. Pro nás je olympiáda velká věc. Pro mě je to takové, že si udělám hezké vzpomínky. Máme kolem sebe najednou spoustu lidí, což je pro nás něco jiného, jsme většinou hodně samy, nejsme v partě. Takže olympiáda je příjemná změna.

Rivalita mezi Češkami?

Jaký je váš vztah s druhým deblovým párem Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou?

Muchová: Zatím žádná rivalita cítit není, možná se to změní, až přiletíme do Paříže. Ale jsme k sobě kamarádské, takže si myslím, že tam nic takového nepadne. Myslím, že český tenisový tým je celkově hodně nabitý, takže se těším, jak nám to půjde. Taky jsem zvědavá, jaký bude los.

Vondroušová: Moc jsme se teď neviděly, ale myslím, že zdravá rivalita určitě nastane. Jsou to obhájkyně zlata z Tokia, takže ve čtyřhře bude pozornost otočená hlavně na ně. A my můžeme jenom překvapit. Nicméně s Kájou hrajeme debly dobře a placku určitě budeme chtít získat.

Vzhůru na Paříž! ❤️‍ Česko bude na olympiádě reprezentovat 113 sportovců ve 23 sportech. Podívejte, kdo jede! https://t.co/eCooznKbFt



Držte nám palce a nezapomeňte naladit naši olympijskou televizi https://t.co/fPigH5ZNK3! pic.twitter.com/zeSTzFwslE — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 8, 2024

Jak se vyrovnáváte s přechodem z antuky na trávu a nyní zpět na antuku?

Vondroušová: Myslím, že jsme docela zvyklé měnit povrchy. Na tohle teda ne, že jdeme z trávy zpět na antuku a potom na beton. Ale nedělá mi nějaký extrémní problém si zvyknout. Máme docela dost času, takže si myslím, že budeme všichni v pohodě.

Muchová: Není to úplně lehké, hlavně přechod z antuky na beton po olympiádě bude těžký. Přepnutí z Paříže do Toronta pro nás bude velmi rychlé. Plán sezony je opravdu nastřelený, nebude to jednoduché, ale je to pro všechny stejné.

Půjdete se v Paříži podívat i na další sporty a podpořit ostatní české olympioniky?

Vondroušová: Když bude čas, určitě půjdeme. Hrozně bych se chtěla podívat na jakýkoliv sport, kde budou naši, protože v Tokiu jsme nikam nemohli. Moc mě mrzelo, že jsem nezažila tu pravou olympiádu.

Karolíno, zápěstí už je vyléčené?

Cítím se dobře. Úplně v topu ale není, ještě to bude chtít nějakou chvíli, než se na ruku budu moci stoprocentně spolehnout. Přeci jen je to stále relativně brzy od operace. Nápor na zápěstí je v tenise velký, nějakou dobu ji ještě asi ucítím, ale zatím to musím zaklepat, že to jde opravdu velmi dobře.

10 months out but finally- see you at the tournaments

Eastbourne & Wimbledon pic.twitter.com/zqjptdZgs0 — Karolina Muchova (@karomuchova7) June 20, 2024