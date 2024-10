Macháčova cesta turnajem v Šanghaji pokračuje. Probojoval se do čtvrtfinále a čeká ho Alcaraz

Tenista Tomáš Macháč porazil podruhé během deseti dnů Američana Tommyho Paula a po výhře 3:6, 6:4, 6:3 na turnaji v Šanghaji postoupil do čtvrtfinále. Jeho příštím soupeřem bude světová dvojka Carlos Alcaraz ze Španělska. O čtvrtfinále nyní na turnaji Masters v nejlidnatějším čínském městě hraje Jakub Menšík s Bulharem Grigorem Dimitrovem. Šanghaj 13:03 9. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč | Zdroj: Profimedia

Třiatřicátý hráč světa Macháč zdolal o dvacet míst lépe postaveného Paula stejně jako koncem září v Tokiu po obratu ve třech setech.

Do čtvrtfinále turnaje Masters prošel olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře podruhé v kariéře po letošním Miami Open a ve světovém žebříčku by se měl poprvé posunout do první třicítky.

Macháč zvládl utkání 4. kola i díky zlepšujícímu se podání. Zatímco v prvním setu čelil osmi brejkbolům a jeden neodvrácený ho stál sadu, v druhém dějství dal Paulovi šanci jen dvakrát a ve třetím ani jednou.

K prvnímu mečbolu se berounský rodák dostal už při servisu soupeře za stavu 5:2, druhý získal v dalším gamu bodem z podání a proměnil ho smečí.

Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem a vítězem předchozího turnaje v Pekingu Alcarazem se Macháč utkal před měsícem v Davis Cupu, kdy zápas za stavu 1:1 na sety kvůli křečím v noze vzdal.

