Tenisté Menšík s Macháčem si v Šanghaji zahrají osmifinále, pro Lehečku turnaj skončil

Napodobit krajany se nepodařilo Jiřímu Lehečkovi. Český tenista ve 3. kole podlehl ve vyrovnaném duelu dvanáctému nasazenému Dánovi Holgeru Runemu 4:6, 5:7.

Třiadvacetiletý Macháč zvládl po dvoudenním čekání zápas suverénně. Ve slunečném počasí odvrátil soupeři všechny čtyři brejkboly, sám naopak tři proměnil a za necelou hodinu a půl slavil postup.

Jeho dalším soupeřem bude jedenáctý nasazený Tommy Paul. S Američanem se utká v krátké době podruhé, v prvním vzájemném duelu před necelými dvěma týdny v Tokiu Macháč po třísetové bitvě zvítězil.

Menšík zvládl proti Ševčenkovi úvodní set suverénně. Od stavu 1:1 už soupeři nepovolil ani game a za necelou půlhodinu ho získal. Lépe vstoupil i do druhého a šel do vedení 3:1, zápas ale dotáhnout nedokázal.

O čtyři roky starší soupeř vyrovnal a v tie-breaku si vynutil třetí set. V něm už ale opět dominoval český talent, který získal od stavu 2:2 čtyři gamy v řadě a stejně jako na olympijském turnaji v Paříži Ševčenka porazil.

Making waves in Shanghai 🌊#NextGenATP Jakub Mensik outlasts Shevchenko 6-1 6-7(5) 6-2 to reach the last 16.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/aaeNhtHHvd