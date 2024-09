Podařilo se mi docílit grandslamového maxima, těší Macháče forma v New Yorku. Chválí ho i legenda

Tenista Tomáš Macháč v New Yorku dál vylepšuje už tak velmi úspěšnou sezonu. Po zisku zlaté olympijské medaile ve smíšené čtyřhře v Paříži postoupil teď na US Open poprvé v kariéře do osmifinále grandslamového turnaje v singlu. Navíc se ve virtuálním žebříčku ATP stal českou jedničkou. Od zpravodaje z místa New York 10:11 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Macháč | Zdroj: Profimedia

„Je to parádní, podle mě jsem se nedostal ani do tie-breaku, což je skvělé. Určitě předvádím skvělý tenis a ukázal jsem, že takové zápasy umím hrát,“ těšilo Tomáše Macháče po dalším vítězném utkání na US Open.

Český tenista si v aktuální sezoně vylepšil maximum na všech grandslamech a navíc získal zlato v olympijském mixu po boku Kateřiny Sianiakové. Po olympijském úspěchu přišel u Macháče drobný výsledkový útlum, o to větší má radost z aktuálního tažení v New Yorku.

„Musím říct, že si vážím toho, že v Montrealu a Cincinnati jsem hrál špatně a podařilo se mi docílit grandslamového maxima,“ hodnotil svůj výkon třiadvacetiletý český tenista.

A Macháč nebyl sám, kdo si všiml, že prožívá úspěšnou sezonu. „Macháč je naprosto skvělý! Prožívá parádní sezonu, korunovanou zlatem z olympiády. Je vlastně jedno, jestli ji získáte v deblu, nebo v mixu. To sebevědomí si pak přenesete i do singla a u něj je vidět, že v New Yorku veze na vlně. Je fajn vidět na okruhu novou českou generaci,“ chválil Macháče v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport Jim Courier, někdejší světová jednička a vítěz čtyř grandslamů.

Česká jednička

Tomáš Macháč se navíc díky účasti ve čtvrtém kole US open stane v žebříčku ATP nejlepším Čechem. Jako jeden z prvních mu gratuloval kouč Jiřího Lehečky, tedy dosavadní české jedničky.

„Michal Navrátil už mi stihl pogratulovat k pozici české jedničky, tak jsem mu napsal, že to tak úplně neberu, protože Jirka byl zraněný. Tohle je něco, co neřeším, a doufejme, že budeme ve špičce co nejdéle a budeme se tlačit nahoru,“ vyprávěl v areálu Flushing Meadows Tomáš Macháč, kterého v další fázi turnaje čeká utkání s Britem Jackem Draperem. Jeho krajan Jakub Menšík v New Yorku skončil ve třetím kole.

Češi v žebříčku ATP (muži) | 35. týden 2024 Jméno Turnajů Bodů 38. Jiří Lehečka 20 1255 39. Tomáš Macháč 23 1224 65. Jakub Menšík 22 812 118. Vít Kopřiva 24 503 278. Jiří Veselý 22 196 285. Michael Vrbenský 27 194 312. Dalibor Svrčina 23 167 314. Martin Krumich 24 165 328. Jonáš Forejtek 27 157 337. Jakub Nicod 20 150