Macháč na US Open nedal šanci Goffinovi, Muchová si poradila s Potapovovou. Oba jsou v osmifinále

Tenisté Tomáš Macháč a Karolína Muchová postoupili do osmifinále US Open. Třiadvacetiletý Macháč prošel poprvé mezi 16 nejlepších hráčů na grandslamu po jasném vítězství nad Belgičanem Davidem Goffinem 6:3, 6:1, 6:2. Obhájkyně loňského semifinále Muchová porazila na betonových dvorcích v New Yorku za hodinu a 13 minut Anastasii Potapovovou z Ruska 6:4, 6:2. New York 20:23 31. srpna 2024

Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Osmadvacetiletá Muchová, která po loňském US Open nehrála takřka deset měsíců kvůli zranění zápěstí, pokračuje na turnaji ve Flushing Meadows bez ztráty setu.

V úvodních kolech vyřadila domácí Američanku Katie Volynetsovou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska. Příště narazí na světovou pětku a finalistku letošního Roland Garros či Wimbledonu Jasmine Paoliniovou z Itálie.

Muchová neztratila proti 38. hráčce světa Potapovové ani jednou servis, zahrála 24 vítězných míčů a udělala jen 11 nevynucených chyb. Ruska jich měla na kontě 29. Muchová postoupila do osmifinále posledního grandslamu sezony potřetí v kariéře.

Olomoucká rodačka vyhrála první set za 42 minut. Ve čtvrtém gamu odvrátila dva brejkboly, vzápětí soupeřce sebrala servis a sadu dopodávala do konce. Pomohlo jí pět es, celkem jich nasbírala osm.

Ve druhém setu už Muchová vývoj kontrolovala. Od stavu 1:1 získala čtyři hry po sobě, a přestože v sedmém gamu nevyužila při soupeřčině servisu tři mečboly, o chvíli později při svém podání ten čtvrtý proměnila.

Macháč s přehledem

Devětatřicátý hráč světa Macháč navázal proti Goffinovi na triumf z letošního Wimbledonu, kde smazal stav 0:2 na sety a později i manko 0:5 v páté sadě. V sobotu měl utkání od začátku ve svých rukou.

Tomas Machac is into the US Open second week without dropping a set 👀 pic.twitter.com/2ZyN3tCw6o — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

O deset let staršímu soupeři vzal sedmkrát servis, sám o něj přišel jen jednou. Goffina předčil v poměru vítězných míčů 32:16, zaznamenal i 11 es. Turnajem taktéž dál prochází bez ztráty setu.

První set získal berounský rodák díky vydařené koncovce, během níž prolomil třikrát Belgičanovo podání. Ve druhém setu povolil soupeři jen jeden game a v posledním dva. Využil hned první mečbol. V boji o čtvrtfinále se střetne s Britem Jackem Draperem, nebo s Boticem van de Zandschulpem z Nizozemska, přemožitelem Carlose Alcaraze.

Z českých tenistů zabojuje o postup do osmifinále ještě Jakub Menšík. Prostějovský hráč, který v neděli oslaví 19. narozeniny, se v závěru dne střetne s Portugalcem Nunem Borgesem.