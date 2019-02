Krupčíkovi v nejlepším závodě kariéry těsně unikla elitní desítka. I v Canmore vládl Johannes Bö

Biatlonista Tomáš Krupčík zajel v kanadském Canmore nejlepší závod kariéry, když mu ve zkráceném vytrvalostním závodě těsně unikla elitní desítka a skončil 12. Ani mráz nezastavil norského vládce sezony Johannese Böa, který vyhrál o dvě minuty před krajanem Christiansenem. Další Češi nebodovali. Canmore/Kanada 21:47 7. 2. 2019 (Aktualizováno: 22:07 7. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Krupčík | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

„Tomáše musíme pochválit, závod se mu velice povedl, byl kousek za desítkou. Ale to je tak jediné, co se dá pochválit,“ řekl po závodě České televizi trenér mužské biatlonové reprezentace Zdeněk Vítek. Kromě 12. Tomáše Krupčíka se totiž žádný další Čech nevešel do bodované čtyřicítky.

Čerstvě 31letý Tomáš Krupčík se nejlépe z českého kvarteta vyrovnal s kanadskou zimou, kvůli které byl vytrvalostní závod zkrácen z 20 na patnáct kilometrů. Ze čtyř položek chyboval jen jednou na první střelnici a připsal si netradičních 45 sekund navíc. Další tři položky už zvládl bezchybně.

V cíli s jednou chybou útočil na elitní desítku, do které mu nakonec chyběly pouhé dvě vteřiny a jedna desetina. Od stupňů vítězů ho dělilo pouhých 26 sekund.

Na vítěze ale rodák z Jablonce nad Nisou ztratil přes tři minuty. Johannes Thingnes Bö totiž vyhrál už 12. závod v sezoně, navíc zcela suverénním způsobem. Na střelnici neudělal jedinou chybu a byl s přehledem nejrychlejší také na trati.

Rozdíl mezi mladším z bratří Böů a druhým Norem Vetle Sjåstadem Christiansenem v cíli činil dvě minuty a deset vteřin. Další půlminuty ztratil druhý muž průběžného pořadí SP Alexander Loginov z Ruska.

Druhý nejlepší Čech Michal Krčmář sice závod začal pomalou, ale čistou položkou vleže, pak ale na stojce třikrát chyboval, odstřelil si naděje na slušný výsledek a skončil 49. Michal Šlesingr při svém návratu do seriálu chyboval sice jen třikrát, ale na Böa ztratil na 64. místě 7 a půl minuty. Nejhorší z Čechů byl 76. Adam Václavík.

