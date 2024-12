Vytrvalostní závod biatlonistek vyhrála Francouzka Jeanmonnotová, nejlepší Češkou byla 24. Jislová

Ve zkráceném vytrvalostním závodě dlouhém 12,5 kilometru bodovaly čtyři z pěti českých biatlonistek. Jislová rozjela závod nejlépe, první dvě položky vyčistila, ale na třetí a čtvrté střelbě udělala po jedné chybě a propadla se do třetí desítky. Na vítěznou Jeanmonnotovou ztratila 2:47 minuty.

33:10 Moravec v nové roli trenéra biatlonistů: S Krčmářem jsme si nastavili hranice, skladba tréninků se změnila Číst článek

„Myslím, že střelnice byla dost jednoduchá. Chyby, které jsem tam měla, byly mé vlastní, takže mě to mrzí. Určitě se dala minimálně jedna ubrat. Byly to chyby na spoušti, které se mi teď stávají i na trénincích. Je potřeba si to ohlídat,“ řekla Jislová České televizi.

Lucie Charvátová obsadila 29. příčku se třemi chybami. Markéta Davidová měla sice osmý běžecký čas, ale čtyři minely ji srazily na 30. místo. Zadařilo se Kristýně Otcovské, která při třetím startu v SP bodovala na 32. příčce. Chybovala jen na třetí položce, kde netrefila dva terče.

„Mám z toho dobrý pocit. Při druhé ležce mi asi nějak odešla koncentrace, nedala jsem poslední dvě rány, takže škoda,“ řekla. Hluboko v poli poražených skončila po nemoci loňská česká jednička Tereza Voborníková, jež obsadila se třemi chybami 59. místo.

Z pátého vítězství v SP se radovala šestadvacetiletá Jeanmonnotová. Díky čisté střelbě nechala o 12,3 sekundy za sebou objev této sezony Ellu Halvarssonovou ze Švédska, která po triumfu ve smíšené štafetě dvojic slavila další medaili. V seriálu absolvovala individuální závod teprve potřetí, dva starty bez výraznějšího úspěchu měla v sezoně 2022/23.

Nejrychlejší běh dnes vynesl navzdory třem chybám na třetí příčku další Švédku Elviru Öbergovou.

Ve čtvrtek mají biatlonisté v Kontiolahti volno. V pátek se uskuteční mužský sprint.