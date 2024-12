Vytrvalostní závod v Kontiolahti ovládl Strömsheim, na střelnici bezchybný Krčmář dojel devatenáctý

Biatlonista Michal Krčmář obsadil po bezchybné střelbě devatenácté místo v úvodním zkráceném vytrvalostním závodu Světového poháru v Kontiolahti. Třiatřicetiletý rodák z Vrchlabí neminul ve Finsku terč ani ve třetím závodě a navázal na střelecké výkony ze štafet. Vyhrál Endre Strömsheim, který porazil o tři sekundy obhájce titulu Johannese Thingnese Böa. Kontiolahti (Finsko) 18:30 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Vedle Krčmáře dnes podruhé v kariéře bodoval Vítězslav Hornig, jenž obsadil po třech chybách 27. místo. Jonáš Mareček minul jeden terč a skončil na 47. příčce, Jakub Štvrtecký byl s pěti omyly 84.

Krčmář zatím v Kontiolahti trefil všech 40 terčů a napodobil střelbu z víkendové smíšené i mužské štafety. Vedle slabšího běhu si ale postěžoval na pomalejší střelecké časy. Řešil také potíže s dobíjením.

„Byl jsem si vědom, že čas střelby byl dlouhý, ale nečekal jsem, že až takhle. To bych byl hlupák, kdybych s takovýmto časem nedal čtyři nuly. Není si moc za co tleskat. Na střelnici to bylo hrozně moc dlouhé a v tomhle rychlejším individuálu takto závodit moc nejde,“ řekl Krčmář. „Čtyři nuly jsou dobré a beru to. Ale vidím tam velký vykřičník a takhle nemůžu pokračovat,“ doplnil nejlepší z Čechů.

Po běžecké stránce se cítil lépe. „Přirovnal bych se k dieselu. Je to závod od závodu lepší a v pátém kole jsem si už mohl hrábnout. Objel jsem to tam skoro s Jesperem Nelinem a Fabienem Claudem,“ podotkl.

V závodě se poprvé představil nově zavedený systém nasazování biatlonistů podle pořadí ve Světovém poháru. Nejlepší z minulé sezony vjížděli na trať uprostřed pole.

Strömsheim se startovním číslem 56 vybojoval druhý pohárový triumf v kariéře. Jedinkrát dosud uspěl v minulé sezoně ve stíhacím závodě v Oberhofu. Obhájce prvenství Johannes Bö doplatil na jednu chybu, kterou udělal při úvodní položce vestoje. Přestože v závěrečném kole Strömsheima mírně stahoval, do cíle už manko nesmazal.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko): Muži - zkrácený vytrvalostní závod (15 km): 1. Strömsheim 38:08,8 (0 tr. minut), 2. J.T. Bö -3,0 (1), 3. Laegreid (všichni Nor.) -24,2 (0), 4. Mandzyn (Ukr.) -1:03,9 (0), 5. Fillon Maillet -1:10,7 (2), 6. Perrot (oba Fr.) -1:22,6 (1), ...19. Krčmář -2:16,4 (0), 27. Hornig -3:06,0 (3), 47. Mareček -4:08,2 (1), 84. Štvrtecký (všichni ČR) -6:10,3 (5).