‚Mysleli jsme, že tu bude zima, tohle nás překvapilo.‘ Biatlonisté se ve Finsku potýkají s nedostatkem sněhu

Šestou sezonu v řadě začíná Světový pohár v biatlonu na severu Evropy, ale výhodná geografická poloha tentokrát nezaručuje zimní podmínky. Ve finském Kontiolahti byste aktuálně sníh mimo závodní tratě hledali marně a teplota vzduchu je podobná té ve střední Evropě. Kontiolahti (Finsko) 18:07 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněhové podmínky pro biatlon se zhoršují | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Není to moc dobré, ale jako sportovci to musíme brát tak, jak to je. Takhle teplo tady nikdy nebývalo. Když to porovnám třeba s obdobím před deseti lety, bylo to úplně o něčem jiném. Asi budeme v této sezoně čekat na sníh déle než obvykle, ale budeme si muset zvyknout,“ říká při pohledu na bláto kolem trati v Kontiolahti dvacetinásobný mistr světa Nor Johannes Thingnes Bö.

V sobotu během smíšené štafety sice hustě sněžilo, když teplota klesla pod nulu, ale do nedělního rána všechen nový přírodní sníh roztál. V areálu to teď nevypadá jako na 62. rovnoběžce, což je třeba severněji než největší město Aljašky Anchorage.

Nehodnotí se to úplně dobře, říkal o výkonech biatlonistů trenér Málek. Počasí zpomalilo závod všem

„Myslím, že to je dost smutný pohled na to, kam naše planeta směřuje. Bývaly roky, kdy jsme z areálu jezdili na lyžích až na hotel. Teď je všude bahno, žádný sníh, je to smutné. Myslím, že bude i hůř, je to škoda,“ mrzí biatlonistku Markétu Davidovou, že ani sever Evropy už nezaručuje hezké zimní podmínky na začátku prosince.

Nejzkušenější z českého týmu Michal Krčmář ale věří, že se situace může otočit. „Je to nahoru a dolů. Loni byl start v mrazu a pak bylo teplo. Takže pokud by teď mělo být tepleji a pak nastala normální zima, určitě to beru víc než loňský scénář. Takže uvidíme a věřím, že teplota lehce pod nulou zůstane a bude to opravdu zimní a ne blátivé,“ říká.

„Mysleli jsme, že to tady bude spíš o zimě a velkém chladu, tohle nás překvapilo. Uvidíme, co nás čeká dál v průběhu závodní sezony,“ doplňuje Krčmáře trenér českých mužů Michael Málek.

Světový pohár v biatlonu začal v oblasti Severní Karélie čtyřmi štafetami. V úterý pak pokračuje sezona první individuální soutěží, kterou bude zkrácený vytrvalostní závod mužů.

Douceur et absence de neige à Kontiolahti



Températures douces, manque de neige, les biathlètes ne s'attendaient pas à rencontrer de telles conditions dans le nord de la Finlande...A découvrir en photos...

➡️➡️https://t.co/OJW4EoHFhZ pic.twitter.com/99pB4oiRDD — Sports Infos - Ski - Biathlon (@Sports_Infos_) November 28, 2024