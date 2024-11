Čeští skokani na lyžích do sezony vstoupí s tradičními oporami. Největší očekávání jsou od Koudelky

„Trénovat bude Gaj Trček, Lukáš Hlava a Jure Šinkovec. Benedikt Holub bude začínat sezonu v nižších soutěžích a výhledově doufáme, že doplní Romana Koudelku ve Světovém poháru. Ženy tradičně budou startovat ve čtyřčlenném složení Karolina Indráčková, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová a Klára Ulrichová. Letos je nově povede slovenský trenér Dominik Durčo,“ přiblížil aktuální situaci sportovní ředitel skokanského úseku Filip Sakala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají před startem sezony české skokanské jedničky Karolína Jindráčková a Roman Koudelka

Největší očekávání jsou od Koudelky. V letním poháru si doskočil pro umístění v první desítce výsledkové listiny. To ale v žádném případě nepřeceňuje.

„Byl jsem mezi nejlepšími deseti, ale byl to malý můstek. Zima je úplně jiná, všichni ladí formu na začátek zimy. Až závody ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Neříkám, že bych si nevěřil, těším se, že budu skákat o dobré umístění, ale v tuhle chvíli je to hra budoucnosti, rozluští se to až s prvními závody,“ popsal Koudelka.



Pro pětatřicetiletého rodáka z Lomnice nad Popelkou je samozřejmě prioritou zdraví. Loňskou sezonu končil nemocí, v létě laboroval s poraněným kolenem. Aktuálně se cítí dobře.

„V Hinzenbachu jsem skočil první závodní kolo, do druhého už jsem kvůli bolesti kolena nenastoupil. Nemohl jsem skrčit nohu, byl to zvláštní pocit, který jsem nikdy nezažil. Další den vyšetření odhalilo, že chrupavka nebyla v pořádku. Musel jsem pak přizpůsobit tréninky,“ vrátil se ke zdravotním problémům Koudelka.

Paráda! Druhý závod v letní sezoně a hned to cinklo. ✨ Karolína Indráčková obsadila v neděli třetí místo!



‍♀️ V Interkontinentálním poháru v německém Hinterzartenu bodovaly i další Češky. 14. pozice připadla Kláře Ulrichové, 23. Anežce Indráčkové a 25. Verči Jenčové. pic.twitter.com/0PKJYmxXeV — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) August 11, 2024

Úspěšné léto Indráčkové

Jedničkou mezi skokankami zůstává sedmadvacetiletá Karolína Indráčková, hlavní tvář ženské reprezentace v letní sezoně.

„V létě se mi podařilo být osmá na Grand Prix v Courchevelu, ale některé holky tam chyběly, takže je potřeba brát výsledek s rezervou. Ukázalo mi to, že můžu skákat s těmi nejlepšími. Skákala jsem Interkontinentální poháry, podařilo se mi dostat na bednu i v konkurenci německých závodnic, což bylo povzbudivé,“ shrnula Karolína Indráčková.

Nová sezona Světového poháru ve skoku na lyžích odstartuje i s českými reprezentanty 22. listopadu v norském Lillehammeru.