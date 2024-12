‚V Kontiolahti jsem naposledy.‘ Biatlonový fenomén Bö potvrzuje svoji výjimečnost i v předposlední sezoně

Jeden z nejlepších biatlonistů historie Nor Johannes Thingnes Bö je za začátku své předposlední sezony v kariéře opět ve skvělé formě. Otec dvou malých dětí se v létě připravoval sám, aby mohl být co nejvíc s rodinou a na listopadových testovacích závodech se mu vůbec nedařilo. Na začátku Světového poháru v Kontiolahti už ale znovu ukazuje svoji výjimečnost, kterou by rád potvrdil i v pátečním sprintu. Kontiolahti 11:54 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Boe | Zdroj: Reuters

Johannes Thingnes Bö mluví ve Finsku o tom, že měl dobrou letní přípravu, podzim prý byl také v pořádku a že je znovu připravený na souboje s těmi nejlepšími biatlonisty.

V testovacích závodech v Norsku v polovině listopadu přitom rozhodně nezářil, když skončil desátý ve sprintu a 17. v závodě s hromadným startem.

„Ano, je to tak, jak napsali norští novináři - byl to pro mě takový budíček. Není vždycky na škodu, když se vám něco nepovede. V tu chvíli jsem věděl, že nastavení mojí mysli není správné, musím se víc soustředit a na závěrečné přípravě před Kontiolahti to bylo znát. Takže naštěstí jsem díky tomu teď lepší,“ vyprávěl Boe.

Což pětinásobný olympijský vítěz potvrdil ve zkráceném individuálním závodě ve Finsku druhým místem, když skončil jen tři sekundy za krajanem Endrem Stroemsheimem a předvedl nejrychlejší běh ze všech.

„S motivací nemám problém, udělal jsem si měsíční volno po minulé sezoně, odpočinul jsem si po všech stránkách, ale kvůli tomu moje fyzická kondice hodně klesla. Tvrdě jsem pak pracoval a teď když přichází zima, tak se zase cítím velmi dobře a přichází ta nejzábavnější část. Navíc jsem tady v Kontiolahti jako sportovec naposledy, protože se tady v příští sezoně závodit nebude, takže jsem vlastně začal svůj konec - tady ve Finsku,“ usmívá se dvacetinásobný mistr světa Johannes Thingnes Bö.

Potvrzuje tak, že po olympijské sezoně ukončí v březnu 2026 svoji výjimečnou kariéru a to hlavně kvůli rodině.

V pátek ve sprintu od 16.20 bude opět patřit k favoritům, do závodu postupně vyrazí i Češi - Jakub Štvrtecký, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska.

