Je hrozná zábava to jet, říká Ledecká po sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Mrzí ji chyba v úvodu

Ester Ledecká má za sebou sjezd v Cortině. Sjezd, ve kterém jste, Ester, neudělala žádnou výraznou chybu. Jak jste viděla svoji jízdu, když si to tak zpětně přehráváte? Přišlo vám, že jste někde výrazně nabrala ztrátu?

Trošku jsem tam neodhadla první zatáčku. Asi na levé noze pod tou lanovkou, to je taková ta naklopená, tak tam jsem si vzala trošku víc směru, než jsem mohla. Udělala jsem to už v minulém tréninku. Jenže tam je hrozně těžké odhadnout správný směr, abyste tu bránu za tím neminuli, protože je tam poměrně velká rychlost, hodně to snáší.

Strašně dlouho tu bránu nevidíte, než se před vámi objeví. A potom na těch dlouhých lyžích už je hrozně těžké reagovat, pokud nejste v dobré stopě, takže za to stoprocentně dostanu vyhubováno od trenérů.

Já si můžu v podstatě ten videokoučink udělat sama. Já už přesně vím, co mi řeknou, jak je znám. Měla jsem docela dobrou rychlost z Tofana Schussu, to je dobře, ale ta trať se každým dnem zrychluje, takže všechno přicházelo rychleji.

Všechny skoky skákaly minimálně o pět metrů dál a měla jsem být v některých úsecích trochu čistější. Ale prostě jsem dělala, co jsem mohla, bojovala jsem a šla jsem do toho naplno.

Tady v naprostém závěru trati je místo, kde v úvodním tréninku spadla Lindsay Vonnová. Vy jste se tam také trošku komíhala v oblouku na levou nohu po skoku. Co je tam klíčové pro to, aby lyžařky nepřišly s další ztrátou? Protože u řady žen úplný závěr trati před posledním uměle vytvořeným skokem dost rozhodoval, kde se vlastně budou nacházet.

Mě ty dva hupíky hrozně baví. Měla jsem tady s nimi hrozný problém na mistrovství světa, tam jsem na tom hupíku podle trenérů ztratila medaili. Letos jsou v lepším směru, takže se hezky zpracovávají. Ale celkově je ta trať letos hrozně rozmanitá. Skáče to, je to rychlé, ale zároveň jsou tam zatáčky a je hrozná zábava to jet.