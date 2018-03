4. 10. 2006 |Vojtěch Bidrman |Sport

Měsíc po nejvyšší domácí hokejové soutěži začne v zámoří slavná NHL. Před jejím novým ročníkem se ale fanoušci tentokrát z žádných velkých přestupů radovat nemohli. Spíš jsme se v letní pauze dočkali velkých návratů. Sergej Fjodorov přestoupil z Detroitu do New Yor Rangers a Todd Bertuzzi vyměnil Vancouver za Floridu. Další hvězdní hokejisté spíš jako by zatoužili po angažmá tam, kde už to dobře znají.