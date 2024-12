Pro někoho nejsou velké piety příjemné. Soukromá je zlatá střední cesta, míní studentka filozofické fakulty

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy si v sobotu připomene první výročí jedné z nejtragičtějších událostí, kdy útok studenta zabil 14 lidí a desítky dalších zranil. „Je obrovský počet lidí, kteří ještě nejsou ani schopní se na fakultu vrátit,“ popisuje pro Český rozhlas Plus studentka Adéla Hanzálková. Podle studenta Williama Picarda je důležitá komunita. „Všichni trochu tušíme, na čem jsme a přistupujeme k sobě podle toho,“ vysvětluje. Praha 15:00 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je to asi především o komunitě lidí, kde tak nějak všichni trochu tušíme, na čem jsme a přistupujeme k sobě podle toho, svěřuje se student Picard | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Filozofická fakulta posílila po tragické události bezpečnost a uvažuje i o zavedení rozhlasu v hlavní budově školy. „Cítím se na fakultě bezpečně,“ svěřuje se studentka Adéla Hanzálková. Bezpečný prostředí podle ní nastavuje jak přístup studentů, tak pedagogů, kteří tvoří bezpečnou komunitu.

Důležitost komunity vyzdvihuje také student William Picard. „Na institucionální úrovni je tu Peerko jako podpora z psychologického hlediska. (...) Ale je to asi především o komunitě lidí, kde tak nějak všichni trochu tušíme, na čem jsme a přistupujeme k sobě podle toho.“

K pocitu bezpečí má pomoct také novela zbraňového zákona. Prodejci díky ní musí nahlašovat podezřelé nákupy. „Jsem rád, že se něco pohnulo, ale nepřijde mi to dostačující,“ hodnotí Picard.

Peerko Peerko je spolek studentů psychologie z Univerzity Karlovy, vznikl v reakci na tragické události 21. 12. 2023. Nabízí krátká podpůrná setkání pro sdílení pocitů a svých trápení, která se mohou týkat Vašeho osobního života nebo studia a poskytuje základní psychologickou pomoc a předání užitečných zdrojů a kontaktů.

Psychický dopad události

Stále je nespočet studentů, na kterých trauma zanechalo stopy. „My o nich nevíme, ale je bezesporu obrovský počet lidí, kteří ještě nejsou ani schopní se na fakultu vrátit. Je tady spousta lidí, která není schopná o tom vůbec mluvit a zároveň je tady spousta lidí, která se snaží to nějak zvládnout společně,“ popisuje Hanzálková.

Studenti se shodují že v posledních týdnech se mění intenzita, jak událost na studenty dopadá. „Tím, jak se to vrací a dostáváme se do stejné části roku, tak to zintenzivňuje. Zároveň na tom má podíl i to, že se to v mediálním prostoru objevuje častěji,“ říká Picard.

Mnoho studentů se bude v den výročí účastnit piety. „Půjdeme zapálit svíčku a pak budeme v určité skupině lidí, se kterými jsme se během roku nějak sblížili až troufám si říct sourozenecky,“ svěřuje se Hanzálková.

Zároveň si studentka myslí, že pro mnoho lidí nejsou velké pietní akce příjemné. „Velké pietní akce spoustě lidem podle mě nejsou moc po chuti, včetně mě. Soukromá pieta je v tomto taková zlatá střední cesta, kterou já sama dokážu nějak prožít.“

Na několika místech se budou konat benefiční koncerty. Hlavním z nich bude koncert v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze pro rodiny obětí a zraněné, který odvysílají živě Česká televize a Český rozhlas Vltava.