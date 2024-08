Brněnský CEITEC hostil nadané středoškoláky. Společně s vědci zkoumali 3D tisk nebo magnety

Skupina třiatřiceti středoškoláků z Česka i Slovenska se sešla v Brně. Zúčastnili se Letní školy Student Talent, kterou pořádá výzkumné centrum CEITEC VUT. Necelý týden strávili v profesionálních laboratořích a pracovali na projektech napříč technickými obory. Někteří se zaměřili na světélkující částice, jiní třeba na výzkum 3D tisku. Brno 22:06 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středoškoláci na letní škole Student Talent v Brně | Zdroj: CEITEC

„Myslím, že jde vytisknout v podstatě úplně všechno. Už se tiskla i raketa,“ říká Ondřej Adamec, student třetího ročníku gymnázia Trutnov, který přijel na Letní školu Student Talent. Ve dvoučlenném týmu s dalším středoškolákem Jakubem Baxantem po dobu jednoho týdne zkoumali právě metody 3D tisku.

„Zkoumali jsme 3D tisk a metody, které můžeme při 3D tisku používat a taky materiály. A pak jsme zkoumali i jejich mechanické vlastnosti při různých zkouškách,“ popisuje student.

Co účast na Letní škole studentům dá? „Chodí do reálných laboratoří s top vybavením. Pracují pod vedením vědců a vidí provoz laboratoře, co to obnáší i to, jaké to je, prezentovat výsledky práce, protože to je také součást práce,“ říká organizátorka Petra Králová.

Organizátoři letní školy chtějí studenty motivovat k budoucí kariéře v technických oborech. O takovém zaměření uvažuje i Ondřej. „Chtěl bych studovat letecké a vesmírné inženýrství. Právě v tomto oboru je obrovský potenciál pro 3D tisk, jelikož ten je flexibilní, takže určitě tady vidím nějakou spojitost, kterou bych mohl využít.“

Na závěr celého týdne studenti své projekty prezentovali před odbornou porotou. Členem byl i koordinátor projektu Stanislav Průša: „Hodnotili jsme zájem, srozumitelnost, jak si definovali cíle na začátku, aby mohli na konci konstatovat, zda se jim to podařilo, nebo ne,“ dodává.

Porota nakonec vybrala hned tři vítězné projekty. I když mezi nimi ten Ondřejův nebyl, odnáší si cenu v podobě zkušeností, které zúročí třeba na vysoké škole.