Do zahraničí na zkušenou a splnit si sen. Nadace finančně podporuje nadějné studenty

„Je to sen snad každého muzikanta," komentuje studium na americké Berklee stipendistka Kristýna Sibinská

„Věnuji se biochemii, konkrétně izolaci a purifikaci různých proteinů. Zkoumáme některé enzymy, které se dají získat z hmyzu nebo rostlin. Snažíme se třeba zjistit, jak je nejúčinněji získávat a k čemu je použít.“

Tomáš Heger vystudoval gymnázium v Náchodě. Jeho rodiče by mu studium v zahraničí zaplatit nemohli. Díky nadaci teď ale studuje na jedné z nejprestižnějších škol světa, na univerzitě v britské Cambridge.

„Musím říct, že první měsíc byl čirá radost. To jsem byl nadšený z každé staré budovy, z každého proslulého profesora, který se tam otočil. A to nadšení vlastně nevyprchalo. Samozřejmě se to prolíná s tím, že to je velmi náročné, ale všichni, kdo tam jsou, a zejména všichni, kdo se věnují vzdělávání, jsou zapálení do své práce a přenášejí to i na studenty.“

Dvě třetiny studentů, které nadace The Kellner Family Foundation podporuje, se věnují technickým a přírodovědným oborům. Do zahraničí ale také vyrážejí třeba studenti hudebně-uměleckých oborů. Na proslulou americkou Berklee se dostala Kristýna Sibinská.

„To je sen snad každého muzikanta. Neznám nikoho z muzikantské sféry, kdo by tuhle školu neznal. V podstatě to byl můj velký sen už od základní školy, ale netušila jsem, že si ho vůbec lze splnit.“

Bubenice Kristýna začala hrát už v sedmi letech. Hraje všechno od jazzu přes rock'n'roll až po moderní elektronickou hudbu.

„Finanční náročnost v Americe je úplně strašná a já pocházím z normální rodiny, která by mi to nikdy nebyla schopna celé zadotovat. Takže když jsem se dostala, bylo nejdůležitější se dozvědět, jestli mám nějaké stipendium. Dozvěděla jsem se, že mám plné stipendium na školné, což bylo úplně úžasné, ale stále zbývalo uhradit životní náklady, které jsou v Americe také extrémně vysoké. Takže jsem kontaktovala spoustu nadací a Kellnerova nadace mi poskytla velmi vysokou částku. Moc mi pomohli toho dosáhnout a podívat se tam.“

Školné na ubytování nebo kadeřníka

Nadace The Kellner Family Foundation letos udělila granty víc než 60 talentovaným studentům, kteří v příštím akademickém roce vyjedou studovat do zahraničí.

„Když se podíváte na rozpočet každého studenta, obsahuje školné, ubytování, stravování, nějaké osobní náklady, aby si mohl zajít ke kadeřnici nebo do kina, takže jsou tam i tyhle osobní náklady. Musí také uvést i stranu příjmů,“ říká k tomu členka správní rady Petra Dobešová.

Jak student může získat takový grant?

„Prvně musí podat žádost a na základě žádosti vysvětlí důvody, musí podat i nějakou svoji finanční rozvahu, rozpočet, protože jsme si vědomi, že ne každý student si může finančně dovolit studovat v zahraničí. Většinou nám chodí kolem 200 přihlášek. Z nich vybereme nějakých 30 žáků, kteří postupují do druhého kola osobních pohovorů. A na základě osobních pohovorů, jejich motivace, nadšení pro obor, vhled do oboru, který budou studovat, se rozhodneme, zda nadace studenta podpoří, či ne.“

Stipendisté letos zamíří nejen do Velké Británie a Spojených států, ale také třeba do Švýcarska, Německa a Dánska. Dohromady budou studovat na 51 univerzitách ve 13 zemích.