lokomotiva

8. 2. 2014 |Michaela Vetešková |Divadlo

V hale pražského Hlavního nádraží by asi málokdo hledal loutkové divadlo pro děti. Ale našel by ho. I když jsou v prostorách Fantovy kavárny hlavně dělníci, protože se tato část opravuje, několikrát do týdne se hala zaplní i desítkami dětí a rodičů. Společně míří do kulturního sálu.