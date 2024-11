Dvě historické lokomotivy a vůz naložený betonovými panely testují nosnost nového mostu přes Orlík

Na novém železničním mostě přes přehradu Orlík u Červené nad Vltavou na Písecku začaly zatěžovací zkoušky. Správa železnic k tomu využívá dvě historické lokomotivy a vůz naložený betonovými panely. Nový most o délce 316 metrů má největší železobetonový oblouk v Česku s rozpětím 156 metrů. Cílem testů je prověřit jeho nosnost. České Budějovice 11:34 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatěžovací zkouška na mostě přes přehradu Orlík u Červené nad Vltavou | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

„Zatěžovací sestava zastaví v přesně dané poloze na mostě a sleduje se pokles nebo deformace té konstrukce,“ popisuje vedoucí projektu společnosti Metrostav Milan Špička.

Téměř 350 tun těžkou testovací vlakovou soupravu sleduje i hlavní inženýr stavby Petr Žákovec. „Vůz váží 54 tun, lokomotiva Šlechtična dohromady s tendrem asi 170 tun a lokomotiva Sergej 116 tun. Jde samozřejmě také o zatížení na různé délky stroje, Šlechtična je dlouhá, Sergej o něco kratší a vůz nejkratší. Toto zatěžovací schéma se používá už dlouho,“ upřesňuje.

Při testech se sleduje především průhyb konstrukce v jednotlivých polích mostu. „Konstrukce je osazená spoustou měřicích zařízení, máme tam například indikátorové hodinky. Také jsou natažené struny uprostřed rozpětí a měříme jejich pokles vůči zemi. A potom se měří geodeticky průhyby a deformace,“ vyjmenovává Petr Žákovec.

Zátěžové zkoušky vzbudily velký zájem obyvatel z blízkého okolí, podívat se na ně přišel například Martin Petřík. „Já bydlím támhle za lesem musím říct, že most je i architektonicky velmi pěkný. Utvrzuje mě to v tom, že když ti správní lidé chtějí, tak to jde,“ komentuje.

Správa železnic za nový most přes přehradu Orlík u Červené nad Vltavou na Písecku zaplatí zhruba 685 milionů korun. Cestující se po něm poprvé projedou ve čtvrtek 28. listopadu.

