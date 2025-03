‚Člověk je tady opravdu strojvedoucí.‘ Z českých tratí zmizí po téměř půl století lokomotivy ‚banány‘

Banány mají za sebou skoro půlstoletí provozu. V roce 1978 začaly jezdit z Prahy přes Ostravu do Košic a až k hranicím s tehdejším Sovětským svazem. Na trase tahaly těžké rychlíky a expresy.

„(Tahle lokomotiva) má jedinečný vzhled, ještě s gorilami, s lokomotivami řady 350. Co jí dělá unikátní, je její píšťala, podle které se těmto mašinám také říká krysa. Má výkon čtyři megawatty, na svou dobu to byla velmi výkonná lokomotiva,“ popisuje pro Radiožurnál strojvedoucí Jaroslav Mareš, který jeden z banánů řídí.

„Dá se s tím takzvaně vyblbnout. Člověk je tady opravdu strojvedoucí. Reguluje ten výkon, kontroluje skluz. Není to jenom o tom, že zadám do počítače nějaká čísla a tím té mašině řeknu: ‚Dělej si, co chceš, hlavně mě někam odvez‘,“ dodává Mareš, kterému se bude po lokomotivách stýskat.

„Vlaky měly kolem 600 tun, víc než 12 vagonů. Na trase je několik horských ramp, takže byla potřeba silná, výkonná lokomotiva,“ popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Teď banány čeká důchod, poslední turnus mají plánovaný na pátek.



„Lokomotivy zatím zůstanou v záloze v depu a v budoucnosti je nabídneme k prodeji. A pokud nebude zájemce, tak budou sešrotovány,“ vysvětluje Šťáhlavský. Jedna lokomotiva řady 151 s původním žluto-zeleným nátěrem zamíří do sbírek Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka.

