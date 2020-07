S hledáním léku na covid-19 pomáhá brněnským vědcům umělá inteligence, software si vyvíjejí sami

S hledáním léku proti koronaviru pomáhá brněnským vědcům nově umělá inteligence. Za pomoci speciálního programu otestoval tým výzkumníků z Masarykovy univerzity přes čtyři tisíce dříve schválených léčiv. V ohromném množství dat se vědcům podařilo najít několik molekul, které by mohly zabránit šíření viru v lidském těle. Získané poznatky by teď navíc mohly urychlit samotný vývoj nového léku. koronavirus výzkum léčba Masarykova univerzita lék umělá inteligence 16:32 30. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové výzkumného týmu Jiří Damborský a Jiří Filipovič z Masarykovy univerzity | Foto: Ivana Puškarová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme u počítače, na kterém máme spuštěný program Caver Dock. A teď tam zadáváme výpočet, který se nám za chvilku spustí,“ říká pro Český rozhlas Brno výzkumník Jiří Damborský v malé laboratoři na Přírodovědecké fakultě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brněnští vědci otestovali tisíce potenciálních léků na koronavirus. Jakým způsobem pomáhá umělá inteligence?

Na obrazovce se rýsuje animace proteinu, který je zodpovědný za šíření koronaviru v lidském těle. Právě tuhle nepatrnou bílkovinu se vědci rozhodli prozkoumat podrobněji. Cílem bylo zjistit, zda některé doposud schválené léky mohou funkci proteinu zablokovat, a tím pádem zabránit navázání viru na lidské buňky.

„My jsme vzali všechny léky, které jsou celosvětově schválené. Jsou to léčiva, která prošla přes schvalovací procedury a využívají se k léčbě různých onemocnění, které nemusí s virovým onemocněním mít vůbec nic společného.“

Prezident Trump opět doporučoval hydroxychlorochin na léčbu covidu. ‚Nejsou žádné důkazy,‘ varuje WHO Číst článek

K testování účinnosti jednotlivých léků na daný protein využili vědci speciální software, který si na univerzitě sami vyvíjejí. Právě zapojení umělé inteligence výzkumníkům práci výrazně zjednodušilo, jak vysvětluje jeden z autorů programu Jiří Filipovič z Ústavu výpočetní techniky.

„I to, co dělá ten náš software Caver Dock, by teoreticky šlo počítat s mnohem primitivnějším nástrojem a využitím lidské síly, ale to, co nám ten software spočítá za deset minut, to by třeba expert dělal půl roku. Takže tam jde hlavně o to, že si můžeme dovolit mnohem masivnější analýzy dat.“

Experimentální testování

První výsledky zatím ukazují, že mezi testovanými vzorky existuje několik léků, které by na covidovou infekci mohly zabírat. Vybrané molekuly teď ale vědci budou muset ještě experimentálně prověřit v laboratoři.

Evropská komise podepsala smlouvu na dodávku remdesiviru. K dispozici bude pro 30 tisíc pacientů Číst článek

„Experimentální testování se nejprve bude dělat na takzvané in vitro úrovni, takže na úrovni toho proteinu. Potom se půjde na in vivo úroveň, to se bude testovat na buňkách. A pak už by se mohlo jít do procedur schvalovacích. Takže se může relativně rychle dostat ta molekula do fáze schválení jako potenciální léčivo na to covidové onemocnění.“

Za jak dlouho by případně mohl vzniknout zcela nový lék, ale zatím vědci netuší. Doufají však, že celý proces nebude trvat déle než několik měsíců.

„My vlastně už máme zkušenost celosvětově, kdy například Remdesvir byl schválen poměrně rychle pro použití pro covidovou infekci. A to byl lék, který byl původně vyvinut pro jiný účel, ukázalo se, že je efektivní pro dané onemocnění a ve schváleném režimu jsme se dostali na časový horizont kratší než jeden rok,“ uzavírá Damborský.

Kromě vědců z Masarykovy univerzity se na projektu podílejí také odborníci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.