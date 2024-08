Požár i obléhání Brna. Nová expozice v krovu kostela sv. Jakuba přináší multimediální podívanou

Velký požár, obléhání Brna Švédy nebo druhá světová válka. To jsou historické události, které návštěvníkům představuje nová audiovizuální expozice v opraveném krovu kostela svatého Jakuba v centru Brna. Teď funguje ve zkušebním provozu a lidé se na ni můžou přijít podívat každý den od 10 do 22 hodin mimo bohoslužby. Brno 7:30 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Celý krov kostela svatého Jakuba zalilo červené světlo z reflektorů. Na dvou tabulích, které visí ze stropu, jsou vidět jiskry a plameny, takže člověk má pocit, jako by stál přímo uprostřed požáru.

V krovu kostela svatého Jakuba v centru Brna funguje nová audiovizuální expozice. Pomocí reflektorů, reproduktorů a dvou holografických tabulí návštěvníkům ukáže významné události v historii chrámu

Začátek dvacetiminutové projekce sledujeme s autorkou scénáře a animací Veronikou Šmírovou. „Na začátku se tam vykresluje samotný kostel a postupně ho pohlcují plameny. A potom také zvon, který se kvůli tomu požáru roztavuje,“ říká pro Český rozhlas.

V expozici v krovu umístili 430 světel a 16 reproduktorů, které jsou zachycené pod trámy, pod podlahou a různě v konstrukci. Mají diváka co nejvíce vtáhnout do děje. „Je tady umístěná technologie, která je schovaná pod lávkami a nad klenbami – lidé je ale neuvidí.“ A slyšet je i sbor sv. Jakuba. „Chtěli jsme sem dostat i tyto prvky, abychom podpořili tu duchovnost,“ popisuje za autory Jan Machát z týmu multimediálních architektů VISUALOVE.

Vstupenky do expozice ve zkušebním provozu stojí 190 korun. Výtěžek správa farnosti použije na splácení úvěru, který si vzali na dofinancování opravy chrámu.

„Vizuálnost, světlo i zvuk může zvýraznit krásu toho prostoru, ukázat, jak lidé před stovkami let byli šikovní a co všechno dokázali. Věřím, že to může být povzbuzení, aby se člověk nasadil pro to, co osobně dělá,“ dodává kněz Jan Pacner.

Autoři do expozice chtějí časem přidat další programy – například v době adventu by animace mohly vyprávět nějaký vánoční příběh.