Zkrášluje brněnské výlohy. ‚Fyzická realita je za weby strašně pozadu,’ všímá si designérka Fullerová

Obchodníci si zvykli, že musí mít webové stránky. Zapomínají ale na výlohy svých prodejen. Proto se designérka Veronika Rút Fullerová rozhodla v Brně pořádat soutěž Výloha roku. „Kdo nemá e-shop a není gastro, tak dnes nemá moc šancí přežít. A tak si zaslouží zviditelnit," vysvětluje smysl soutěže pro Český rozhlas Plus. Brno 7:17 19. července 2024

Propojit obchodníky s designéry a udělat veřejný prostor krásnějším, to je cíl soutěže Výloha roku, kterou v Brně pořádá designérka Veronika Rút Fullerová.

„Chci je popárovat tak, aby si co nejvíc rozuměli. Aby došlo na obou stranách k rozšíření obzorů a k nadšení. Je to vlastně dobrovolnická aktivita pro všechny a také je to budování nové komunity,“ popisuje fungování své soutěže.

Začátky ale nebyly jednoduché, přiznává Fullerová. „Nejdřív jsem do toho zapojovala lidi ze známosti. Buď jsem je už znala, anebo jsem obcházela provozovny, lovila kontakty a potom se je snažila přesvědčit,“ popisuje.

Největší překážkou totiž je, že účastníci soutěže musí zaplatit participační poplatek.

„Je to 5000 korun. Z grantů nebo dotací seženu většinu peněz, ale i tak potřebuju, aby se na soutěži obchodník podílel a aby to vnímal jako investici. Takže jsem byla neustále obviňovaná, že těch 5000 korun chci ukrást,“ přibližuje Fullerová.

„A tak to do jisté míry chodí. Někteří lidé si tu soutěž nevygooglí, nezajímají se.“ Účastníci soutěže ale bývají spokojení. „A postupně se i hlásí sami,“ těší ji.

V soutěži Výloha roku vítá obchodníky s vlastními produkty. „Aby jenom něco nepřeprodávali. Přináší tak specifickou hodnotu,“ vyzdvihuje s tím, že jejich podnikání je obtížné.

„Kdo nemá e-shop a není gastro, tak dnes nemá moc šancí přežít. A tak si zaslouží zviditelnit,“ vysvětluje smysl soutěže o nejkrásnější výlohu. A doplňuje, že obchodníci si do jisté míry odvykli prezentovat se přímo ve světě a spoléhají spíš na webovou prezentaci.

„Fyzická realita je za weby strašně pozadu. Když pak věci na konkrétním projektu nefungují, tak výloha nesvítí nebo začne hořet. Je tam milion věci, které se můžou pokazit. Je kolem toho strašný stres pro všechny,“ prozrazuje ze zákulisí soutěže.

I proto zvažuje, že Výlohu roku bude pořádat jen jednou za dva roky.

Jaké další akce Fullerová pořádá? Poslechněte si celý rozhovor výše.