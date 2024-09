Jak se dostal okřídlený lev do Benátek? Slavná socha byla původně drakem z Číny, zjistili archeologové

Okřídlený lev, symbol Benátek, stojí na jednom ze sloupů na náměstí Svatého Marka již po staletí. Jeho původ však dlouho zůstával nejasný. Podle teorie z 80. let minulého století měla socha původně představovat chiméru, mýtické stvoření, a její tvůrci ji pravděpodobně odlili v Turecku v helénistickém období. Nyní ale vědci z univerzit v Padově a Benátkách přišli s teorií, která tento výklad zpochybňuje. Benátky/Padova 10:31 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benátská socha lva pochází z Číny, zjistili archeologové | Foto: Lorenzo Di Cola | Zdroj: Reuters

Chemici a geologové z těchto univerzit zjistili, že socha pravděpodobně pochází z Číny. Při detailní analýze bronzu, slitiny mědi a cínu, objevili, že měď pochází z dolů poblíž řeky Jang-c'-ťiang nedaleko Šanghaje. Její stáří stanovili na období mezi 8. a 9. stoletím našeho letopočtu.

Výzkum vedli archeolog Massimo Vidale a geolog Gilberto Artioli z Univerzity v Padově, kteří analyzovali tři vzorky sochy odebrané během restaurátorských prací v 80. letech.

Soustředili se na izotopy olova v mědi, které jsou tak specifické, že je podle nich možné určit původ kovu. Padovská univerzita má databázi všech měděných dolů v Evropě a Asii, díky tomu měla s čím porovnávat a najít to správné místo.

Vědci také zjišťovali, jak socha původně vypadala. Ačkoliv historici od 80. let předpokládali, že zobrazuje chiméru – tvora s prvky lva, kozy a draka – nové poznatky ukazují na jinou možnost. Podle odborníků na umění z Benátek socha zřejmě původně zobrazovala čínského draka, který měl chránit hrobky šlechticů a císařů.

Tito draci odstrašovali zloděje a zlé duchy a socha z Benátek má spoustu podobných znaků, například rohy, pootevřenou tlamu či špičaté uši. Úpravy po přivezení, jako useknutí rohů a zakulacení uší, pak vytvořily současnou podobu lva.

Jedna záhada ale přetrvává. Jak se čínský drak dostal do Benátek? Jedním z vysvětlení by mohl být dobrodruh Marco Polo. Při jeho návratu do města na laguně v roce 1295 ale socha podle historiků už nejméně patnáct let stála na svém místě.

Je ale možné, že draka – dnes už lva – přivezl cestovatelův otec Niccoló Polo nebo strýc Matteo z cest do Pekingu mezi lety 1264 – 1266. Na tuto historii benátského okřídleného lva se nyní vědecký tým z univerzit v Padově a Benátkách chce zaměřit dál.