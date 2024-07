Pod kostelem sv. Ducha v Dobrušce byla nalezena neznámá hrobka. Překvapila svojí velikostí i stářím

Odborníci provedli geofyzikální průzkum v kostele svatého Ducha v Dobrušce na Rychnovsku. Ověřovali tak stáří kostela a zjišťovali, jestli jsou pod podlahou skryté dutiny. Jednu významnou jim podařilo objevit a zachytit kamerou. Jde o doposud neobjevenou hrobku, která badatele překvapila svou velikostí a také možným stářím. Hradec Králové 23:43 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominanta Podorlického kraje, kostel sv. Ducha v Dobrušce | Foto: Vladislava Wildová | Zdroj: Český rozhlas

„Cílem průzkumu je, ověřit stáří stavby a přítomnost nějakých dutin, které se nacházejí pod podlahou kostela,“ říká vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Žďárková.

Pod kostelem sv. Ducha v Dobrušce byla nalezena neznámá hrobka. Překvapila velikostí i stářím

Kde přesně by pod podlahou mohly být dutiny zjišťuje skupina odborníků pomocí georadaru. Průzkum vede geoinformatik Jiří Šindelář. „Je to obdoba zařízení, které se používá například v leteckém průmyslu. Máme dvě antény, jedna vysílá signál dolů kolmo do země, druhá anténa ten signál chytá a my měříme, jak se ten signál rychle šíří a od čeho se odráží.“

Ani ne po dvou hodinách začínají pracovníci vrtat do země. Průzkumné vrty potvrzují, že pod podlahou je krypta – velmi zachovalá a výrazně větší než badatelé očekávali. „Čekali jsme hrobku pro jednoho člověka, velkou maximálně 2 x 1 metr. Ale tím druhým vrtem se zjistilo, že hrobka má skutečně velké rozměry, 5 x 3 metry. A je v ní uložen jeden pohřeb v dřevěné rakvi.“

Průzkumníci si chtějí objev podrobněji prohlédnout a natočit. Aby dovnitř dostali kameru s vyšším rozlišením, musí udělat další vrt – tentokrát širší. „Teď se kolega snaží rozšířit onen průzkumný vrt na 35 milimetrů v průměru. Abychom mohli dovnitř zavést sondu.“

Komu rakev patří se zatím neví

Na základě písemných pramenů odborníci nejprve předpokládali, že je v hrobce pohřbený rytíř Andreáš Nejman z Ryglic a Löwensteinu. Jeho náhrobník z roku 1639 je historicky nejcennější památkou v areálu. Při zkoumání sondou ale zjistili, že nalezená rakev vykazuje gotické prvky.

Podle Pavly Žďárkové je tedy objev možná mnohem starší a významnější než se očekávalo. „Zajímavý je tvar rakve. Gotika je typická tím zešikmením. Když si představíte gotický oblouk, tak evokuje sepjaté modlící se ruce věřícího člověka. A tím pádem bychom se pohybovali datačně někde úplně jinde, než v 17. století, kde jsme si mysleli.“

Komu rakev patří a z jakého období pochází tedy zatím není jisté, potvrzuje archeolog Bohumír Dragoun z Muzea a galerie Orlických hor. „Nyní je potřeba shromáždit veškerá základní data a požádat badatele, kteří se specializují na různá témata a obory, aby se k tomu vyjádřili. Potom se domluvíme, co bude dál.“

Výsledky průzkumu vědci vyhodnotí a poté publikují. Žádné další zásahy do budovy kostela svatého Ducha v Dobrušce na Rychnovsku ale neplánují. Podlahu dají do původního stavu.