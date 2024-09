Letohrádek Bellarie v Českém Krumlově zase září. Památkáři rokokovou památku kompletně opravili

Umělou jeskyni i kouzelný stoleček v letohrádku Bellarie v Českém Krumlově si vůbec poprvé můžou prohlédnout návštěvníci. Památkáři slavnostně otevřeli obnovenou rokokovou památku v zámecké zahradě. V pátek přišli pozvaní hosté, od soboty už můžou na prohlídku běžní turisté. Český Krumlov 9:13 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově je to opravě přístupný turistům | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Památkáři slavnostně otevřeli letohrádek Bellarie v krumlovské zámecké zahradě za zvuku fanfár v podání kapely Schwarzenberské granátnické gardy. Vůbec první skupinku provedl kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko. Předvedl například kouzelný stoleček, kterým si šlechta nechávala posílat do prvního patra jídlo.

Stěny zdobí rokokové malby Františka Jakuba Prokyše. „Bellarie skrývá nejzachovalejší malby z doby rokoka, to nejlepší, co široko daleko v regionu a vůbec české zemi je. Malíř Prokyš tady naprosto mistrně a bravurně rozehrál idylickou barokní scénu,“ ukazuje Pavel Slavko.

V letohrádku se skrývá i umělá jeskyně, takzvaná grotta. „Tajuplné, často až mystické místo svým šerosvitem, chladem, uměleckou výzdobou naznačující krápníky, přírodniny, sochy, propojeno vodním prvkem vytvářelo noblesní prostředí, které bylo kontrastní k tomu horku letního dne. A tady bylo možno spočinout, ochladit se, zrelaxovat,“ vysvětluje kastelán.

Vedle štukové výzdoby pokrývají stěny jeskyně úlomky zrcátek, skel a stovky lastur. Památkáři museli nechat vyrobit zhruba 800 kopií mušlí pomocí 3D tiskárny.

„Jeskyně byla původně vyzdobená mimo jiné přírodními lasturami. Ty už není možné v takovém množství získat. Nakonec jsme tyto mušle vyrobili formou 3D skenů s povrchovou úpravou. A je to i zajímavý vzkaz do budoucnosti, protože teď je v grottě část originálů, část porcelánových replik a potom 3D skeny. Budeme sledovat, jak to všechno bude stárnout, jak to lidé budou vnímat,“ říká šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.

Obnova Bellarie podle něj patří k nejnáročnějším projektům Národního památkového ústavu za poslední desetiletí. „Bylo to logisticky náročné, protože jsme se museli střídat s provozem otáčivého hlediště Jihočeského divadla, a bylo to mimořádně náročné, řekl bych téměř bezprecedentně, z hlediska restaurování. Setkala se tady celá řada restaurátorských disciplín, často vyloženě neobvyklých, neznámých. Museli jsme řešit úplně nové otázky,“ připomíná.

Kompletní obnova letohrádku Bellarie v Českém Krumlově trvala zhruba čtyři roky a vyšla na 60 milionů korun.