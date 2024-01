‚Teď je v módě adoptovat všechno možné, my máme kaple.‘ Český spolek opravuje zchátralé svatostánky

„Teď je v módě adoptovat všechno možné od hrobů přes varhaní píšťaly. My máme kaple,“ vtipkuje Anna Haladová ze spolku Kapličkáři.

„Je toho málo, co popsat… Největší část byly zednické práce. Oba dva okenní otvory měly propadlé jak klenby, tak vlastně celou vyzdívku, byla tady velká prasklina, takže jsme to dozdili. Když jsme to počítali, už jsme sem nacpali přes tunu materiálu,“ přibližuje začátky rekonstrukce.

Členové Kapličkářů si nejdřív vyberou ze seznamu menších chátrajících svatostánků a poté vlastními finančními prostředky, silami a nadšením jednotlivé stavby opravují.

„Měla jsem podmínku, aby to bylo něco, co by bez našeho zásahu spadlo. Takže tak ten stav je za pět minut dvanáct… Takový stav, kdy všichni říkají, že už to nemá cenu,“ dodává Haladová.

Část nákladů se nadšencům loni podařilo uhradit díky dotaci a finančně Kapličkáře podporuje také radnice v Evani.

Historická fotka kaple | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Víme, že dostaneme už po třetí od Nadace Občanského fóra, což je jediný náš velký donátor. Jsou to dotace teda v řádech nižších desítek tisíců,“ přibližuje Haladová.

„Jsme nápomocní, dávali jsme jim malý finanční příspěvek na opravu kaple v loňském roce. Pokud budou letos pokračovat, tak jim asi něco málo zase dáme,“ upřesňuje nezávislý starosta Tomáš Zahálka.

Letos se kaplička dočká nových dveří nebo fasády. Vše ještě záleží na výsledcích hlasování členů spolku. A jak dodala Anna Haladová, odměnou je Kapličkářům pouze dobrý pocit.