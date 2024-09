Plachetnice La Grace brázdí světová moře už 14 let. Kadeti se na ní učí starému námořnickému řemeslu

Česko sice nemá moře, přesto se pod jeho vlajkou po světových mořích plaví historická plachetnice La Grace. Je replikou lodi z 18. století. Za její stavbou stojí současný kapitán Josef Dvorský, který se před 16 lety s partou kamarádů rozhodl oživit českou stopu v námořní historii. V loňském roce se La Grace zúčastnila natáčení zahraničního velkofilmu ve filmových studiích na Maltě. „Hrozně se těšíme, až to vyjde,“ říká pro Český rozhlas Dvorský. Brno 21:30 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro lepší manévrovatelnost tehdy nechal jeden stěžeň odstranit a upravit ji do podoby dvoustěžňové brigy. S tou pak obratně dobýval i mnohem větší a vyzbrojenější lodě | Foto: Zdeněk Truhlář | Zdroj: Český rozhlas

„Vycházeli jsme z plánů z roku 1768, které jsme našli v jednom námořním muzeu,“ vzpomíná a dodává, že majitelem původní La Grace byl český korzár Augustin Heřman, který ji v 18. století koupil jako třístěžňovou fregatu.

Pro lepší manévrovatelnost tehdy nechal jeden stěžeň odstranit a upravit ji do podoby dvoustěžňové brigy. S tou pak obratně dobýval i mnohem větší a vyzbrojenější lodě.

Práce i legrace

La Grace je školní loď. Třicetičlenné posádky kadetů z řad nadšenců i běžných lidí se během plavby učí starému námořnickému řemeslu. Od kormidlování a ovládání plachet přes znalost lan, kterých je na palubě na 170, až po kotvení a navigaci. Kadeti jsou rozděleni do čtyř družstev a v pravidelných směnách se střídají v kuchyni, plachtoví, na palubě i za kormidlem.

Nejedná se tedy o žádnou odpočinkovou dovolenou. O provoz lodi se stará stálá pětičlenná posádka v čele s Josefem Dvorským a Romanou Bezděkovou (ta má na starost administrativu a organizaci). Dále bocman, strojník a kuchař. A protože je třeba myslet na budoucnost, syn kapitána Filip Dvorský už se připravuje na to, že jednou po svém otci loď převezme.

Zdeněk Truhlář se jako pokročilý kadet naučil loď i kormidlovat | Foto: Zdeněk Truhlář | Zdroj: Český rozhlas

Moderní technologie je schovaná

Přesto, že je loď věrnou kopií historické brigy, je doslova prošpikována moderními technologiemi. Současné námořní předpisy totiž kvůli bezpečnosti vyžadují celou řadu dnešních přístrojů i záchranné techniky. Na La Grace je však většina tohoto vybavení důmyslně skryta, aby vzhled i funkčnost lodi co nejvíce odpovídali své historické předloze.

Z trupu lodi ční osm kanónů přesně odpovídajících původní výzbroji. Díky speciální zábavní pyrotechnice se z děl i střílí. Pyrotechnika se odpaluje na dálku a je navržena tak, aby kouřové i zvukové efekty přesně simulovaly skutečnou palbu.

Lodní děla jsou přesnou kopií původních a také se z nich střílí. Kvůli bezpečnosti však pouze speciální zábavnou pyrotechnikou. Střelbu však ilustrují dokonale | Foto: Zdeněk Truhlář | Zdroj: Český rozhlas

Srdcová záležitost

Půvabu La Grace si už všimli také filmaři. Loď si zahrála v několika dokumentech i filmech, diváci ji mohli spatřit třeba v české letní komedii s Ondřejem Vetchým Život je život. A v loňském roce se La Grace zúčastnila natáčení zahraničního velkofilmu ve filmových studiích na Maltě.

O jaký snímek se jedná, to zatím zůstává střeženým tajemstvím. „Hrozně se těšíme, až to vyjde, protože to je taková srdcová záležitost jednoho románu, který znám z mládí,“ opatrně naznačuje kapitán Dvorský.

Redaktor Zdeněk Truhlář natáčí rozhovor s kapitánem Josefem Dvorským a jeho synem Filipem | Foto: Zdeněk Truhlář | Zdroj: Český rozhlas