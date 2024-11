Čína pošle do Francie tři kočkodany zlaté. V rámci záchranného programu chce zajistit jejich přežití

Na desetiletém záchranném programu se v Šanghaji dohodla Čínská asociace na ochranu přírody a zoologická zahrada Beauval, která se nachází v obci Saint-Aignan zhruba 80 kilometrů jižně od Orléans. Čína chce touto cestou posílit mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany kočkodanů a podpořit vzájemnou výměnu ochranářských technik.

Dvě lvice z Ukrajiny našly nový domov ve skotské zoo. Jejich cesta do bezpečí začala před dvěma lety Číst článek

Zahrada obdrží jednoho samce a dvě samice kočkodana zlatého, jejichž mláďata narozená ve Francii po dovršení pěti let odcestují zpět do Číny. Zoologická zahrada pak po uplynutí deseti let vrátí všechny druhy tohoto primáta.

Čínská strana uvedla, že kočkodan zlatý je společně s pandou symbol země, nositel míru, přátelství a harmonie a slouží jako vyslanec přátelství, píše China Daily.

Letos je to 60 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Francií. Začátkem listopadu se v Paříži konala výstava o pandách velkých a kočkodanech zlatých poté, co si odbyla svou premiéru v Pekingu.