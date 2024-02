Evropská unie zpřísní tresty za zločiny na přírodě. Za činy srovnatelné s ekocidou bude hrozit i osm let

Zpřísnění trestů se bude týkat třeba znečištění způsobeného loděmi, používání rtuti, poškozování ozonové vrstvy nebo nezákonného vyčerpávání vodních zdrojů.

Legislativa vynechává některé oblasti, třeba nezákonný rybolov, vývoz toxického odpadu do rozvojových zemí nebo podvody na uhlíkovém trhu.

Zároveň také explicitně nekriminalizuje ekocidu, což jsou vědomě vykonané činy, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou mít za následek vážné a dlouhotrvající škody na životním prostředí, píše list Euronews.

Jako první

Evropská unie se po odhlasování směrnice stane prvním mezinárodním orgánem, který se rozhodl z případů poškozování přírody srovnatelných s ekocidou udělat trestný čin.

EU se shodla na normě Euro 7. Česko prosadilo mírnější limity pro emise z výfukových plynů Číst článek

Za ten by mohlo zodpovědným osobám hrozit až osm let vězení. V případě, že by čin proti přírodě způsobil i smrt nějakého člověka, by mohl vzrůst až na deset let.

„Nová směrnice otevírá novou etapu dějin Evropy a chrání před těmi, kdo poškozují ekosystémy a jejich prostřednictvím i lidské zdraví. Znamená ukončení beztrestnosti v oblasti životního prostředí v Evropě, což je zásadní a naléhavé,“ uvedla k nové legislativě Marie Toussaintová, francouzská poslankyně Evropského parlamentu Zelení/Evropská svobodná aliance.

Přitom jich v posledních letech výrazně přibývá a stávají se významným kriminálním odvětvím po celém světě.

V Evropské unie se nejčastěji týkají nezákonných praktik lovu tuňáka obecného a dalších zvířat, zemědělsko-průmyslového znečišťování chráněných oblastí nebo podvodů na trhu s uhlíkem, třeba v rámci obchodování s emisními povolenkami.