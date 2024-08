VIDEO: Pohled z hřbetu lachtana. Zvířata vybavena kamerami pomohla vědcům mapovat oceánské dno

Podmořské louky plné chaluh nebo skaliska pokrytá korály - neobvyklé záběry z oceánského dna, které běžně sbírají roboti, tentokrát vědcům pomohla získat skupina lachtanů. S jednoduchým a méně nákladným způsobem mapování neprozkoumaných ekosystémů přišel vědecký tým pracující na jihoaustralském pobřeží. O jeho studii zveřejněné v odborném časopise Frontiers in Marine Science napsal list The New York Times.

