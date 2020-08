V Krkonoších začaly padat pokuty. Skončila doba ústního domlouvání turistům v okolí Sněžky

Na nejvyšší českou horu míří denně přes pět tisíc lidí. Ty, kteří ke křehké přírodě v okolí vrcholku nebudou přistupovat tak, jak mají, čeká pokuta. První finanční postihy už padly. Strážci parku si k tomu přibrali na pomoc i policisty.

Když neudržíme kvalitní cesty, lidé půjdou jinudy a ohrozí přírodu, tvrdí Böhnisch ze správy Krkonoš Číst článek

„Dobrý den. Mohu vás poprosit, abyste šli tady po cestě?," domlouvají strážci parku lidem, kteří nerespektují turistické značení. Ve většině případů stačila domluva, lidé byli od cesty pár desítek centimetrů.

Hříšníkům často ani nedošlo, že se provinili. „To si člověk vůbec neuvědomí. Vykročili jsme z cesty jen kvůli fotografování," sděluje jedna z návštěvnic pro Český rozhlas Hradec Králové.

Tohle - plus to, že lidé nevědí, že se do volné přírody vstupovat nesmí - jsou nejčastější pokusy o zdůvodnění toho, proč turisté do volného terénu vstupují.

„Což je ale argument, který nemusíme akceptovat. Na druhou stranu, když jsme v půlce června nainstalovali na Sněžce sítě, tak se ukázalo, že je téměř nikdo fyzicky nepřekonává, ale že je lidé obcházejí. V místě, kde ochranná síť končí, mají najednou mylný pocit, že to omezení přestává platit," říká mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Strážci parku společně s policisty dorazili na Sněžku po deváté hodině, první pětistovku za vstup do volného terénu musela z peněženky vytáhnout česká dvojice turistů až po poledni.

V Krkonoších platí nový návštěvní řád a nové ochranné zóny. Jak se změny dotknou turistů Číst článek

Tentokrát se turisté chovali většinou zodpovědně, ale dost možná proto, že na Sněžce bylo v té chvíli strážců parku hned několik - instalovali totiž další sítě a zábrany. Navíc s nimi byli policisté a tři televizní štáby - to nejsou okolnosti, za kterých byste si troufli někde lézt přes plot.

Dá se ale předpokládat, že v budoucnu už pokuty - a to až 10 tisíc korun na místě - padat budou. Správa parku chce být nekompromisní.

„Když už se někde objeví nějaký přestupek, tak je načase začít udělovat finanční sankce. Protože v tento okamžik jsem přesvědčen, že už nemůže existovat nikdo, kdo může tvrdit, že nevěděl, že nemá na Sněžce vstupovat na skály, kamenná moře a trávníky," dodává Radek Drahný.

Správa parku chce Sněžku chránit sítěmi, nově má na jejím vrcholku stálou službu jeden ze strážců parku a ve hře je i zavedení bezplatných časových vstupenek na vrchol. Tenhle plán je ale potřeba sladit s polskou stranou a je zatím teprve na začátku.