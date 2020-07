V Krkonoších platí nový návštěvní řád a nové ochranné zóny. Jak se změny dotknou turistů

Nové ochranné zóny Krkonoš a také nový návštěvní řád začínají od 1. července platit v našich nejvyšších horách. Z hor postupně mizely současné cedule informující o hranicích 1. zóny KRNAP a na patřičných místech je strážci nahrazují novými označeními klidových území. Přímo v Krkonoších podrobnosti zjišťoval Český rozhlas Hradec Králové. Hradec Králové 13:50 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové ochranné zóny Krkonoš a také nový návštěvní řád začínají od 1. července platit v našich nejvyšších horách. | Zdroj: KRNAP (facebook)

Běžného pěšího výletníka se nová zónace národního parku příliš nedotkne. Jde zejména o to, že se bude muset seznámit s novým vymezením zón. Přičemž nejzásadnější je ta, která dostala název Klidová.

V těchto Klidových zónách je totiž přísný zákaz vstupu do volného terénu mimo značené turistické trasy. Dá se to přirovnat k pravidlům, která dosud platila v 1. zóně, tedy nejchráněnější oblasti Krkonoš.

V souvislosti ze změnou zákona o ochraně přírody bylo samozřejmě nutné také změnit návštěvní řád. Veškeré jeho podrobnosti najdou lidé na webových stránkách Správy Krkonošského národního parku.

Novinka se týká také cyklistů, kteří dosud jezdili po trasách značených dřevěnými gravírovanými piktogramy na nichž byl právě obrázek cyklisty. Toto značení ale z terénu zmizelo a už se neobjeví. Nově budou cykloturisté jezdit podle barevného značení.

Co představuje zónace?

Dosud jsme znali tři ochranné zóny národního parku, které se lišily přírodovědnou hodnotou. Nové rozdělení na čtyři zóny je podřízené významu každé z nich. Jedna ze zón například dostala název Přírodní. Ta je na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy. Cílem je ponechat je jejich přirozenému vývoji. A lidé by do této zóny vůbec neměli zasahovat.

Následuje zóna Soustředěné péče o přírodu. Ta má dva cíle. Patří sem člověkem pozměněné systémy, které jsou nestabilní. Jde například o krkonošské louky a lesy. A cílem je zlepšit jejich stav například sečením nebo pastevectvím.

Potom se jedná o zónu Kulturní. To jsou vymezená území krkonošských obcí. Cílem je nezhoršit životní prostředí. A poslední je již zmíněná Klidová zóna.

Změnu to znamená i pro strážce parku. Ti se budou daleko víc zaměřovat na Klidové zóny a budou dohlížet na to, aby se tam turisté chovali tak, jak mají. Strážci budou také každodenně bez ohledu na počasí kontrolovat vrchol Sněžky. A nakonec budou také kontrolovat platné povolenky pro vjezd do Krkonošského národního parku.