Miliony jiker. Odchovu mníka jednovousého se věnuje rybí líheň v Borových Ladech na Šumavě

V rybí líhni v Borových Ladech na Šumavě začalo vytírání mníka jednovousého. Tato jediná treskovitá ryba v našich vodách letos kvůli teplé zimě s vytíráním dlouho vyčkávala. Mníci patří v Česku k ohroženým druhům. Díky šumavskému odchovu se znovu vrací do tamních potoků a řek. Prachatice 21:36 11. února 2024

„Když je optimální teplota, tak ryby dozrají a samy se vytřou,“ popisuje pracovník rybí líhně Správy Národního parku Šumava v Borových Ladech Zbyněk Janči u bazénu, kde se vytírají mníci jednovousí.

Běžně k tomu dochází koncem prosince, ale letošní zima byla výjimečná. „Průběh zimy byl teplý a mníci se začali vytírat o dvacet dní později než v předchozích letech. Závisí to na teplotě vody. Je třeba, aby na týden klesla pod dva stupně, a to se letos stalo až 10. ledna,“ říká Zbyněk Janči.

Na husté síti v rybí líhni se zachytávají miliony drobných jiker. „Vznáší se ve vodě. Naberu vodu, abych jikry pročistil, pak ji sleju a přeliji jikry opatrně do válce,“ popisuje Zbyněk Janči.

Odtud jikry putují do speciálních lahví. „Je třeba, aby tam pořád protékala voda, protože jikra se normálně vznáší. Ty špatné, neoplozené, se pak usazují nahoře, za týden je odsaji. No, a v průběhu března by se měl vykulit plůdek,“ dodává pracovník líhně.

Bariéry na Vltavě

Vysazování mníka jednovousého trvá na Šumavě už 24 let. Pracovníci národního parku ho hodnotí velmi pozitivně. „Pro nás je úspěchem, že při monitoringu nacházíme jak dospělé, tak mladé ryby na Křemelné, Řasnici, Vydře. V současnosti je populace nasycená, není potřeba do ní dál zasahovat. Jiná situace je na Studené a Teplé Vltavě, kde jsou migrační bariéry, které znemožňují rybám dostat se do trdlišť. Tam neustále pokračuje podpůrné vysazování,“ uvádí zoolog Jan Mokrý.

Díky podpůrnému vysazování a zákazu rybolovu je na většině území Národního parku Šumava stabilní populace nejenom mníka jednovousého, ale také lipana, pstruha potočního a střevle.