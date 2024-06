‚V pasti nic není. Naštěstí.‘ Vědci pátrají po sršni asijské, u včelích úlů umisťují speciální nástrahy

Už téměř tři měsíce monitorují přírodovědci výskyt sršně asijské v Česku. Jedna z pastí visí v blízkosti včelích úlů v arboretu Sofronka v Plzni.

„Není tam nic. Naštěstí. To je náš cíl,“ hlásí spokojeně Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Nechceme, abychom v pasti nacházeli naše domácí druhy. A asijské už vůbec ne.“

Poté, co loni zlikvidovali jedno hnízdo v Plzni a letos objevili několik jedinců v Hrádku u Rokycan, se rozhodli vědci invazní hmyz aktivně vyhledávat. Lákají je do pastí na směs sladké šťávy a alkoholu, který by měl pro změnu odpuzovat například včely.

Právě červen je dle přírodovědců na monitoring ideální, jelikož v této době se líhnou sršní dělnice.

„Část pastí je umístěna u Rozvadova, dále je najdeme u Přimdy, Nýřan, Zbůchu, v Plzni a poté směrem na Prahu. V podstatě kopírujeme dálnici. Kontrolu pastí provádíme prakticky denně,“ říká entomolog Západočeského muzea Jan Walter s tím, že žádná další sršeň se zatím v pasti neobjevila.

Pasti na sršně asijské v Arboretu Sofronka | Foto: Anna Matuštíková | Zdroj: Český rozhlas

Past vytiskli na Západočeské univerzitě a na testování je poslali do Francie. „Tam se prokazatelně sršeň asijská vyskytuje. Naše pasti tam vyzkoušeli, jestli opravdu fungují. Abychom tady nebyli spokojení, že tady sršeň nemáme, a přitom jsme měli jenom špatné pasti,“ vysvětluje Myslík.

I přes snahu vědců a monitoring pastí zůstává nejdůležitější občanská věda, tedy to, že sršeň asijskou někde zaznamená běžný člověk a vědcům to oznámí.

„Sršeň asijská je menší než naše sršeň. Je černá a konce nožiček má vždy žluté, to je základní rozlišovací znak,“ popisuje entomolog Walter a dodává: „Naše sršeň je větší, žlutá, oranžová a v letu taková pomalejší. Sršeň asijská je rychlý dravec.“

Sršeň asijská (vlevo) a sršeň obecná | Foto: Anděla Blažková | Zdroj: Český rozhlas