Google a Apple se spojí kvůli koronaviru. Smartphony upozorní uživatele, pokud se setkali s nakaženými

Obří technologické společnosti to podle světových agentur oznámily v pátek s tím, že lidé se do systému budou muset přihlásit. Monitorovat by mohl až tři miliardy obyvatel planety.

Smartphony s operačním systémem iOS od Applu nebo Androidem od Googlu, které jsou nejpoužívanější na celé planetě, si budou moci vyměňovat informace prostřednictvím rozhraní bluetooth.

Pokud se majitel takto vybaveného telefonu dostane do kontaktu s infikovaným jedincem, pošle mu přístroj zprávu, že se má izolovat a podrobit se karanténě.

Google a Apple uvedly, že technologii začaly vyvíjet před 14 dny a dostupná by mohla být v půli května. Dodaly, že nebude sledovat polohu nebo identitu uživatelů, ale zaznamená pouze údaje o tom, kdy se k sobě jejich telefony přiblížily.