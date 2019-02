Z Prahy rovnou na pláž? Češi vyvíjejí létající taxík. První pilotovaný prototyp může létat do dvou let

Český startup Zuri připravuje revoluci v dopravě. Už za dva roky chce představit vlastní elektrické letadlo, které bude startovat jako helikoptéra. Cestující tak už nebudou odkázáni na dosavadní letištní infrastrukturu, která je zpravidla dost vzdálená od center měst. Cestování na střední vzdálenosti by se díky tomu mělo výrazně zrychlit. České elektrické letadlo si prý navíc budeme přivolávat aplikací přes mobil, podobně jako třeba taxi. Praha 7:54 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoři projektu Zuri doufají, že si za pár let budeme létat k moři na pláž podobně jako třeba na chalupu | Zdroj: Zuri

Vývoji elektrických dopravních prostředků se věnuje spousta nadšenců z celého světa. A někteří už létají – jako třeba Filipínec Mendiola. Že jde o atraktivní a populární záležitost dokazuje i počet zhlédnutí YouTube kanálu tohoto vynálezce.

Jeho jednomístný červenobílý stroj se šestnácti vrtulemi možná na první pohled připomíná velký dron, ale ve skutečnosti jde o stroj z kategorie VeTall, což je zkratka z anglického vertical take-off and landing aircraft (letadlo s kolmým přistáním a startem).

O letadlo, které by umělo startovat jako helikoptéra a pak přejít do energeticky úspornějšího horizontálního letu, se snaží i Češi.

„Představte si letadlo, které má na křídlech umístěné vrtule – čtyři před křídlem a čtyři za křídlem,“ popisuje koncept start-upu Zuri Michal Illich. Jejich až šestimístnému stroji by pro start měla stačit plocha 15 krát 15 metrů.

„Už máme nějaké prototypy a vyzkoušeli jsme na nich spoustu věcí, třeba přechodové stavy z vertikálního pohybu na horizontální. Teď chceme sestavit prototyp o hmotnosti stovek kilogramů,“ přibližuje plány svého týmu. A v roce 2020 by měl poprvé vzlétnout i prototyp s pilotem.

Příliš těžký na ultralight

Na rozdíl od zmiňovaného filipínského projektu ale Zuri nebude homologováno jen jako ultralight. „Bylo by poměrně obtížné vejít se do limitu 600 kilogramů. Takové letadlo by bylo s velmi odřenýma ušima pro jednoho člověka,“ vysvětluje Michal Illich.

Zuri ovšem plánuje přepravovat až šest pasažérů. Víc jich letadlo neunese, a to zejména kvůli hmotnosti baterií.

„K tomu, aby byl provoz bezpečný, je potřeba minimálně šest vrtulí a spalovací motory jsou těžké, jeden má třeba padesát kilo. K tomu je potřeba připočítat ještě palivo. Navíc není možné regulovat otáčky v takovém rozsahu jako u elektromotoru,“ vysvětluje Illich, proč se jeho osmičlenný tým rozhodl stavět letadlo na elektrický pohon.

Z Prahy rovnou na pláž

Velmi podobný projekt před časem představila i kalifornská společnost Kitty Hawk. Mají před Čechy náskok. Jejich letadlo Cora už na Novém Zélandu létá.

V propagačním videu vyzdvihují například výhody vertikálního startu nebo tichého bezemisního provozu stroje. Prototyp se podle zveřejněných materiálů pohybuje rychlostí kolem 150 kilometrů v hodině. Dolet má ale pouhých 100 kilometrů.

Češi si baterie napočítali podstatně ambicioznějším způsobem a slibují až sedmkrát delší dolet, tedy 700 kilometrů. Technické podrobnosti si ale zatím Michal Illich nechává pro sebe.

Cílem podle něj je, aby letadlo dokázalo přepravit pasažéry třeba z okraje českého města na ostrov v Chorvatsku. „Ideálem je, abyste si stejně jako si teď objednáte taxi přes mobilní aplikaci, mohli objednat i letadlo,“ shrnuje.

Vývoj elektrického letadla ambiciozních vlastností zatím platil vynálezce z vlastních zdrojů. V minulosti byl už úspěšný při vývoji softwaru, a tak věří v úspěch i tentokrát.