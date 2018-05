Regulace pro drony. Licenci možná budou potřebovat i stroje pro rekreační létání

Desítky tisíc dronů můžou podle úřadů i prodejců létat po České republice. Ten, kdo si chce bezpilotním letounem vydělávat, musí mít licenci od Úřadu pro civilní letectví. Nově by ale mohly evidenci podléhat i hračky za pár stovek korun pro zábavu. V Evropské unii se totiž připravují společná pravidla regulace pro bezpilotní letouny. Praha 18:20 8. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dron o hmotnosti zhruba 300 gramů s řadou funkcí. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

S dronem by se mělo létat v bezpečné vzdálenosti od osob a staveb. Jakub, který s dronem létá, nespouští ze zařízení oči, ale může ho sledovat i na telefonu, který má připevněný k ovládání. „Je to vlastně takzvaný first person view. To znamená, když budu neustále koukat na ten displej, tak už se dopouštím drobného přestupku,“ říká Radiožurnálu.

Budou se muset úřadům hlásit i létající hračky?

Kromě focení nebo natáčení se drony používají třeba k pořizování termosnímků, pro meteorologii a kontrolu zařízení ve výškách.

Povolení ke komerčnímu využití má od Úřadu pro civilní letectví zhruba 700 provozovatelů. V budoucnu se ale nějaká forma evidence zřejmě dotkne všech dronů, včetně levných hraček. Připravuje se totiž jednotná unijní legislativa.

„Předpokládáme, že v letošním roce dojde ke schválení takzvaného základního nařízení a během příštích dvou let by měla být připravená prováděcí pravidla. Předpokládáme, že dojde k povinnosti evidence bezpilotních prostředků a dronů, kdy vlastně v té kategorii rekreačního a sportovního létání. To znamená už od těch malých dronů, které si lze koupit v obchodě,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Pilot by z dronu neměl spustit oči, přesto řada z nich má sledování i pomocí mobilu. | Foto: Samuel Schwendener | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Létání přes Pražský hrad

Za minulý rok řešil úřad 47 případů možného porušení pravidel létání s drony. Rozdal za to pokuty v celkové výši 420 tisíc korun. Nejčastějším prohřeškem byl let do zakázaného prostoru Pražského hradu.

Drony se obecně nesmějí pohybovat ve výšce nad 300 metrů od země nebo v blízkosti letišť.

Podle ministerstva dopravy současná pravidla plní svůj účel.

„Což dokládá i v zásadě spořádaný provoz několika set profesionálně užívaných dronů a přístup jejich provozovatelů, jakož i absence událostí spojených s provozem dronů se skutečně vážnými důsledky. Zejména ve vztahu k rekreačně užívaným dronům jistě existuje prostor pro zvýšení efektivity regulace,“ vysvětluje mluvčí resortu Zdeněk Neusar.

Ministerstvo dopravy odhaduje, že mezi lidmi jsou desítky tisíc dronů všech kategorií. To potvrzují i čísla internetových prodejců. Například Alza.cz nabízí drony přibližně od roku 2015 a prodala jich několik desítek tisíc kusů.

Dron pro natáčení i fotografování. | Foto: Joao Rocha | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Základní malý dron pro úplné začátečníky se dá pořídit zhruba kolem tisíce korun. Nejčastější využití je pak právě pro zábavu,“ říká Radiožurnálu mluvčí obchodu Patricie Šedivá.

Lepší zařízení s více funkcemi se dají koupit zhruba od deseti tisíc korun. Cena profesionálních strojů se může vyšplhat až na statisíce.

Zájem lidí o drony podle internetových prodejců dlouhodobě roste. Mall.cz uvádí meziroční zvýšení prodejů o 30 %. Od roku 2014 dodal přes 4500 kusů bezpilotních letounů.

Evidovaná zařízení musejí mít povinné ručení. Nově je možné sehnat pro drony také havarijní pojistku. Podle statistik služby Suri.cz 30 procent takto pojištěných nahlásí nějakou škodu. Nejčastěji na samotném dronu kvůli špatné pilotáži nebo vysazení vrtule.