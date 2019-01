Data na jednom místě a levněji o několik miliard. Stát plánuje nový centrální cloud

Všechna data úřadů, samospráv, ale taky ministerstev by v budoucnu měla být na jednom úložišti, zjistil Radiožurnál. Takový plán by mohl podle odhadů ušetřit miliardy korun ročně. Vláda by měla návrh na takzvaný státní cloud, oficiální eGovernment cloud, dostat na stůl už v létě. Že nejde o jednoduchou záležitost, ukazuje i fakt, že se zřejmě bude muset změnit zákon o veřejných zakázkách. Kromě toho je ve hře i založení nového státního podniku. Praha 17:00 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát plánuje všechna data v budoucnu ukládat na jedno místo - do takzvaného státního cloudu. | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Celkem 7500 orgánů veřejné správy na jedné straně a 7408 serverů na straně druhé. To je rovnice, kterou ročně protékají miliardy korun. Za provoz takových portálů stát ročně zaplatí odhadem mezi šesti a bezmála šestnácti miliardami. To by se ale mělo změnit. Stát totiž plánuje všechna data v budoucnu ukládat na jedno místo - do takzvaného státního cloudu. Jak, vysvětluje redaktor portálu Lupa.cz Jan Sedlák.

„Veškeré servery a počítačové technologie, které využívá stát, se sjednotí pod jedno místo a budou centrálně řízeny a spravovány,“ řekl Radiožurnálu.

Úspora? Podle odhadů by mohla být až 20 procent. Celý projekt se přitom rozdělí. Data, která jsou pro stát kritická, jako třeba daně nebo elektronické občanky, bude spravovat sám. Ve hře je proto i možnost, že se založí další státní podnik.

Úprava legislativy

Podle Pavla Hrdličky z IBM, který se na vzniku cloudu podílí, se bude muset přizpůsobit i legislativa. „Ten státní podnik musí být schopen pokrýt celou státní správu a veřejnou správu, což teď není úplně jednoduché. Nebo spíš je to nemožné v rámci legislativy, protože vždy je státní podnik zřízen nějakým zřizovatelem a ten ho smí z valné většiny používat jenom pro sebe,“ řekl Hrdlička.

Druhou - takzvanou komerční - část státního cloudu pak budou zajišťovat firmy. „Jsou to aplikace, které nemají zásadní vliv na chod státu. To, co běžně používá každý uživatel doma a v kanceláři,“ přiblížil tuto část Sedlák z Lupa.cz.

Jenže i tady se bude muset upravit zákon, upozorňuje Hrdlička z IBM. „V jistých parametrech to ten zákon o veřejné zakázce neumožňuje tak efektivně, jako si to může dovolit vybrat ten komerční subjekt.“

Bezpečnostní rizika

Projekt má i svoje kritiky. Podle poslance Pirátů Ondřeje Profanta má celý plán řadu bezpečnostních rizik. „Já si myslím, že jedinou cestou je otevřený hardware, ke kterému je volně dostupná dokumentace a do jisté míry hlídáme výrobní proces. Protože jinak se vám nikdo nemůže zaručit za to, co v těch jednotlivých komponentech je,“ upozornil Profant.

Navíc stále není jasné, jestli se data budou uchovávat přímo v Česku nebo za hranicemi, dodal Sedlák. „Obecně platí, že když jsou data na území Evropské unie, tak by to mělo být dejme tomu v pořádku. Ale samozřejmě bude moct požadovat po tom poskytovateli, aby ukládal data na území České republiky.“

Třeba tajné služby už si proto vyjednaly z projektu výjimku. Cloud by měla nejpozději do konce června začít projednávat vláda, upřesňuje mluvčí ministerstva vnitra. „Příprava vybudování eGovernment cloudu probíhá v souladu s unesením vlády z listopadu loňského roku,“ řekl mluvčí.

Pilotní projekt by měl odstartovat ještě letos, samotný cloud by se mohl spustit nejpozději za dva roky.