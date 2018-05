Češi vyvinuli unikátní katetr, snižuje riziko infekce

Na unikátním technickém řešení se kromě týmu firmy Riocath podíleli i odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie nebo Centrum polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Unikátní katetr Riocath: jednotlivé segmenty mají různé úkoly

„Močová trubice je vždy zkraje kolonizovaná mikroby, které nic nezpůsobují, ale jakmile se posunou výš - do močového měchýře a někdy až do ledvin - mohou způsobit vážné komplikace,“ popisuje pro Radiožurnál doktor Miroslav Svoboda hlavní a velmi častý problém stávajících katetrů používaných v urologii.

Katetry Riocath tyto problémy nezpůsobují. Močovou trubicí se totiž neposouvají. Při zavádění se vnitřní strana katetru otáčí a pokládá na stěnu trubice, vlastně se obrací naruby.

Svoboda patent pro lepší pochopení přirovnává k ohrnuté podkolence: „Posouvá se to samo sebou vnitřkem a na vrcholu se katetr přebaluje podobně jako podkolenka, kterou svléknete z nohy, ustřihnete spodní část, vezmete za vnitřek a tlačíte ji do toho, co jste předtím ohrnuli. Podkolenka se nahoře začne sama zase vybalovat.“

Katetr se navíc nesmýká po stěně trubice a nezpůsobuje tak pacientovi bolestivé ranky.

Vypadá jako makaron, ale funguje jako štafle

S Vítem Pokorným z Vývojového centra Ústavu organické chemie a biochemie se díváme na detail katetrů, které jsou vyráběné z termoplastických elastomerů.

„Jde o materiály, které mají vlastnosti pryže a současně se dají zpracovávat jako běžné termoplasty,“ popisuje specifikum tohoto materiálu. Klíčový je přínos strojů, které dokážou tenké hadičky extrudovat podobně jako třeba makarony.

Při bližším pohledu je patrné, že nejde o jednolitou trubičku, ale že je katetr složený z menších válečků. „Jednotlivé segmenty hadičky mají různé úkoly,“ vysvětluje Pokorný.

„Jeden z nich je, aby byl katetr dostatečně tuhý ve směru zasouvání, tedy v podélné ose, a další mají za úkol odstranit svěrné síly při rozbalení trubičky. Poté, co se ohne, se tyto sklady postupně narovnávají, podobně jako se třeba při pohledu zboku roztahují štafle, a povolí sevření.“

S klinickými zkouškami by společnost Riocath chtěla začít do konce roku. Na trh by se tyto katetry mohly dostat v roce 2019.

Na patentu se kromě týmu firmy Riocath podíleli i odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie nebo Centrum polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně | Zdroj: Riocath Medical Devices, a.s.