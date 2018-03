Nový orgán v lidském těle. Věci objevili propojenou síť dutin okolo žil, svalů a některých ústrojí

Vypadá to, že lékaři budou muset přepsat učebnice anatomie. Američtí badatelé pravděpodobně objevili nový lidský orgán. Jde o dosud neznámou propojenou síť dutin pod kůží, která obklopuje i žíly a některé orgány. O svém objevu informovali ve vědeckém časopise Scientific Reports. Na počátku přitom bylo jedno rutinní vyšetření. New York 16:07 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Američtí lékaři při poměrně rutinním vyšetření pacienta pořídili snímky žlučovodu, které obsahovaly podivná oka. Nic podobného předtím neviděli.

Tým proto výsledky předal profesorovi patologie Neilu Theisemu z New York University. Ten posléze zjistil, že jde o malé prostory naplněné kapalinou v takzvaném intersticiu (vmezeřené tkáni).

A jak řekl časopisu National Geographic, ke svému velkému překvapení s využitím stejné vyšetřovací metody zjistil, že tato nenápadná síť propojených prostor je přítomná i kolem tepen a žil, pod kůží i v okolí plic, svalů nebo trávicího ústrojí a močových cest, tedy v místech, které anatomové považovali za běžnou pojivou tkáň.

Nový objev byl možný díky tomu, že lékaři využili poměrně nový způsob vyšetření dutin pomocí takzvané optické biopsie (konfokální laserová endomikroskopie), kdy je možné pomocí sondy s laserem detailně zobrazit sliznici například ve střevech a doktor tak vidí část orgánu v živém stavu podobně jako pod mikroskopem.

To je velký rozdíl oproti tradičnímu odebírání vzorků. Ty se totiž krájejí na tenké plátky a následně zkoumají pod mikroskopem. Jenže u vysušených vzorků nově objevené prostory nejsou vidět. Jednotlivé mezery se totiž bez kapaliny sesunou na sebe podobně jako podlaží zbouraného domu a nelze je pak rozeznat. Na snímcích stejné tkáně z optické biopsie jsou ale zřetelné.

K čemu přesně orgán slouží, vědci ještě neví. Jak řekl profesor Neil Theisy časopisu National Geographic, může jít o dosud neznámá místa, kde se v našem těle zdržuje voda. Jak známo zhruba 60-70 procent lidského těla tvoří voda. Asi dvě třetiny jsou v buňkách, ale kde se vyskytuje zbytek, víme jen částečně.

Dutinky podle badatelů můžou sloužit jako určité tlumiče nárazů. Další hypotéza je, že tyto prostory jsou zdrojem tekutiny, která proudí v lymfatickém systému a souvisí s imunitou. To by podle profesora Theiseho mohlo pomoct porozumět šíření rakoviny v lidském těle, nebo mu dokonce zabránit. Je otázka, jestli by pak například nešlo diagnostikovat rakovinu ze vzorků zmíněné kapaliny. Ale to jsou zatím spekulace, které bude muset potvrdit další výzkum.